Бурятский певец исполнит известную песню Аниты Цой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Певица Анита Цой разрешила бурятскому певцу Чингису Ли исполнить свою песню «На Восток». Артистка поставила одно условие, чтобы во время концерта была авторская аранжировка, передает «Байкал-Daily».

По словам Ли, песня будет в латино-американском стиле. Также он планирует сделать «более танцевальный акцент» с восточно-азиатской тематикой.

Я бы в этом ремиксе замешал такую ритмику, как в RnB, западном хип-хопе. Как у Джастина Тимберлейка, он делал треки с Нелли Фуртадо и Бейонсе. Чтобы именно такой афроамериканский был «кач», именно с ритмической стороны, — сказал певец.

Ранее стало известно, что после концерта в Донецке Григорий Лепс снова выступит перед военными, но в другом городе. Директор певца Владимир Урюпин не раскрыл место нового выступления, однако посоветовал следить за новостями.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте отменили концерт Лепса, намеченный на 23 октября. Певец пояснил, что причиной отмены мероприятия стала его публичная поддержка спецоперации на Украине. До этого отменили концерт певца, который должен был пройти в киргизском городе Чолпон-Ата 2 августа. Причиной отмены стало недовольство среди общественности. Как отмечается, после анонса концерта Лепса пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления российского певца. Также концерты исполнителя отменили в Казахстане.