https://static.news.ru/photo/11b23e1c-2247-11ea-9e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рестораны быстрого обслуживания сети «Бургер Кинг» в Германии предложили посетителям бесплатные сэндвичи «вопперы» в обмен на спойлеры к фильму «Звёздные войны. Скайуокер. Восход».

В стране вышла реклама, в которой говорится, что будет открыт специальный ресторан, где пройдёт необычная акция, сообщает Newsweek.

Предположительно, детали сюжета частично были взяты из треда на сайте Reddit, поэтому неизвестно, будет ли правдой то, за что клиенты получат бесплатный бургер.

Мы хотели проверить любовь людей к вопперам и предложили выбрать между нашим флагманским продуктом и их любовью к самому эпичному научно-фантастическому фильму в истории, — сказал директор по маркетингу немецкого подразделения фастфуд-сети Клаус Шмэинг.

Оформление в ресторане и элементы упаковки продуктов будут содержать в себе намёки на детали сюжета девятой части киносаги.

Как писал NEWS.ru, словенской дзюдоисткой по имени Раша Срака (Raša Sraka) заинтересовался бренд «Бургер Кинг». Он предложил ей работу в России с переменой имени. Цена вопроса — $500 тысяч.