Бунтарь или пророк в своем отечестве? Кем был Эдуард Лимонов на самом деле

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Эдуард Лимонов

22 февраля родился большой русский писатель Эдуард Лимонов. Кем он был — лидером запрещенной партии, бунтарем, издателем незабываемой «Лимонки», ставшей символом эпохи, другом Егора Летова и Александра Дугина?

Пророк в своем отечестве

С момента выхода нашумевшего романа «Это я, Эдичка» Лимонов стал своего рода идеологическим лидером поколения. Ценности, которые он нес современникам, можно обозначить так: ненависть ко всему уютному и мещанскому, отвращение к конформизму. Тошнота от бюргерства во всех его проявлениях. Звонкий смех над возвышенной обывательской пошлостью. Умение относиться к жизни как к игре, а к себе — как к персонажу.

Для Лимонова политика всегда была частью литературы, а не наоборот. И протест его был не политический, не социальный, а экзистенциальный. Просто форма, которую он выбирал, была такой — доступной, провокативной. И шел он, черный и мрачный, в подворотни, в автозаки, в туман. А за ним шли толпы молодых ребят, готовых менять мир.

Литература — больше жизни. Мир, созданный тобой, — больше мира вокруг. Так мыслил Лимонов. Было в Лимонове и фаустовское «лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», и ницшеанство в хорошем смысле, и романтика в самом высоком изводе.

И была ярость и непримиримость. Было что-то от Мисимы и из бусидо, кодекса самураев. Но сколько ни перечисляй — все это крупицы лимоновских интересов и аллюзий, на которых выстроен корпус его текстов. Лимонов — огромная вселенная. И даже если собрать все увлечения Эдуарда Вениаминовича и уложить калейдоскопом — он все равно окажется больше источников.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка в честь 80-летия Эдуарда Лимонова

Лимонов и политика

Эдуард Лимонов не только большой русский писатель, но и основатель и бессменный лидер Национал-большевистской партии (НБП, организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована по решению суда). Сегодня, когда русские воины взяли Авдеевку, стоит вспомнить одну акцию, которая завершилась достаточно трагично для участников, но послужила большим пророчеством для России.

24 августа 1999 года, в День независимости Украины, 15 членов НБП захватили башню Клуба моряков в Севастополе, вывесив лозунг «Севастополь — русский город». Участники акции практически сразу отправились в СИЗО и получили за свою «выходку» реальные сроки.

Вероятно, сегодня их бы за это наградили. Так что же руководило этими молодыми парнями, очарованными риторикой Лимонова?

А вот же он сам и ответил:

Эдичка идет в гору под бравую песню русской гражданской войны: Белая армия, черный барон Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней... Так пусть же красная сжимает властно Свой штык мозолистой рукой, И все должны мы неудержимо Идти в последний смертный бой! И хочется мне, господа, в этот момент только пулю в лоб, потому что устал я, честно говоря, держаться и боюсь умереть не героем.

Сегодня, в 2024 году, умереть героем, защищая свою страну, опять стало почетным. В лихие 90-е торжествовала иная риторика, а у государства были совсем другие приоритеты. Но Лимонов нес свою правду без оглядки на конъюнктуру.

И, судя по тому, что происходит сегодня, — донес, причем не до одного поколения.

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