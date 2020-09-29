Букеровскую премию вручат позже из-за выхода книги Барака Обамы

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Дата объявления победителей Букеровской премии сдвинута с 17 на 19 ноября 2020 года из-за публикации книги бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы «Земля обетованная».

Как вручение премии, так и выход книги Обамы организаторы мероприятия сочли «захватывающими» литературными событиями и решили «разнести» их по времени, передаёт NYT.

Мы сочли не совсем удачным тот факт, что два захватывающих литературных события года — объявление победителя Букеровской премии 2020 года и публикация мемуаров Барака Обамы — должны были произойти в один день, так что мы дали читателям пару дней передышки, — сказал литературный директор премии Гэби Вуд.

Финалистами премии в 2020 году стали три американских писателя, один автор из Зимбабве и два литератора с двойным гражданством. С 2013 года на Букеровскую премию могут претендовать авторы с написанными на английском языке и опубликованными в Соединённом Королевстве произведениями, а не только писатели из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Впервые награду вручили в 1969 году.

Как писал NEWS.ru ранее, 19 сентября в Большом конференц-зале правительства Москвы вручили национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года». Об этом сообщила пресс-служба проекта Российского союза писателей.