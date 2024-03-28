«Будущее туманно»: группа «Комсомольск» объявила о распаде Российская инди-группа «Комсомольск» объявила о распаде

Российская инди-группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности. На официальной странице коллектива в Telegram музыканты сообщили, что одной из причин распада стали противоречия между нынешними и бывшими участниками группы.

Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений «Комсомольска» не планируем, — говорится в сообщении.

Участники группы заявили, что перенесенные на осень концерты не состоятся. Зрители могут вернуть купленные билеты. Музыканты выразили благодарность аудитории, которая прошла с ними «удивительный путь».

Группа «Комсомольск» была основана в 2017 году в Москве. В состав коллектива входили четыре музыканта. Песни «Комсомольска» отличались ироничными текстами в сочетании с вечными темами и приметами настоящего. Осенью 2021 года композиция «Черные очки» превысила миллион прослушиваний в Spotify.

Ранее в Барнауле отменили концерт певицы Лолиты. Это произошло вскоре после того, как артистка, попав в скандал с «голой» вечеринкой, вернулась на сцену. Она должна была выступить в барнаульском Дворце культуры мотостроителей. Кроме этого, там были отменены мероприятия с участием группы Reflex, Олега Газманова, Вики Цыгановой и певца IVAN.