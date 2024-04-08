Будина заявила, что фильмы о Гарри Поттере делают детей беспомощными

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Российская актриса Ольга Будина в интервью Вячеславу Манучарову в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» назвала фильмы о волшебнике Гарри Поттере продуктом пропаганды транснациональных корпораций. По ее словам, подобные фильмы нивелируют человеческие достоинства, формируя у детей «выученную беспомощность». Будина считает, что родителям не стоит показывать «Гарри Потера» детям.

Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. Это рождает выученную беспомощность у наших детей. Выученная беспомощность — это воспитание нужного им [транснациональным корпорациям] «правильного» электората. Как там [за границей] относятся к друг другу дети? Они очень отстраненные. У них такая, как я называю, трансгуманистическая модель, когда ты — немножко робот, — сказала Будина. .



Ранее Будина заявила, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» негативно влияет на подростков и сейчас неподходящий момент для обращения к периоду 90-х годов. Она выразила несогласие с теми деятелями искусства, которые позитивно оценили сериал, и отметила, что после его выхода школьники стали чаще драться и вести себя агрессивнее.

Будина отметила, что рассуждает как родитель и как человек, понимающий влияние образов на процессы в социуме. При этом актриса признала, что картина выполнена талантливо.