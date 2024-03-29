Премия от Путина, дебоши, Одесса, отъезд из РФ: как живет Алексей Панин

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин

В марте 2024 года Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу актера Алексея Панина. Звезду «Жмурок» заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2. ст. 205.2 Уголовного кодекса). До 2020 года актер выступал с патриотическими заявлениями и поддержал присоединение Крыма к РФ. Потом он изменил позицию, занял сторону Киева и уехал из России. Где живет Панин, что могло повлиять на его взгляды и вернется ли на родину — в материале NEWS.ru.

За что Панин получил премию из рук Путина

Алексей Панин родился в 1977 году в Москве. Его отец работал инженером-механиком, мать — редактором в издательстве. Кинокритик Александр Шпагин, который хорошо знал Панина, вспоминает, что в детстве Алексей сменил несколько школ и не смог закончить ГИТИС (РАТИ), так как его «выгнали за очередную драку».

Картина «Кто, если не мы» режиссера Валерия Приемыхова стала для актера дебютной. Потом Панин снимался в проектах «Простые истины», «ДМБ», «Романовы. Венценосная семья», «Граница. Таежный роман», «В августе 44-ого...», «Дальнобойщики». В 2002-м на экраны вышел фильм «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Помимо Панина, в картине снялись Игорь Петренко и Алексей Кравченко.

Кинолента, режиссер и все три актера получили Государственную премию РФ в 2003 году, которую вручил им президент России Владимир Путин.

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Актер Алексей Панин

«С момента вручения премии и еще много лет Панин называл себя „любимым актером Путина“. Являлся ли он действительно любимым актером президента, достоверно неизвестно. Но с Паниным в нулевые невозможно было пройти вместе по Арбату: прохожие сразу его узнавали, просили автографы и сфотографироваться», — вспоминает Шпагин.

Критик считает, что у Панина такой же природный актерский талант и народный типаж, как у Петра Алейникова, Георгия Буркова и Василия Шукшина.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов знаком с Алексеем уже 20 лет. По словам актера, ранее Панин был «вменяемым». «Лехе можно было позвонить в любое время дня и ночи, он при необходимости всегда приходил на помощь», — вспоминает Огурцов.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Актер Алексей Панин

В какие скандалы попадал Панин

В отношении Панина не раз возбуждали уголовные дела по разным статьям за хулиганство из-за случаев дебоша. Актер не раз устраивал погромы в гостиницах и ресторанах. Также артист неоднократно нарушал ПДД и накопил много штрафов. Из-за этого и долга по алиментам Панину даже запретили покидать РФ в 2018 году.

Шпагин считает, что в состоянии алкогольного опьянения Панин становился буквально неуправляемым. По мнению критика, у артиста как будто начиналась звездная болезнь.

«Он начинал, мягко говоря, чудить. На кинофестивалях его, вусмерть пьяного, уводили или даже уносили с кинопоказов сотрудники полиции или сотрудники вытрезвителя. Адский 25-этажный мат раздавался из его уст по любой причине. Если что-то не нравилось, Панин начинал орать», — отмечает эксперт.

Как вспоминает Огурцов, из-за скандалов, которые устраивал актер, режиссеры стали реже предлагать ему роли. «Мог прийти на площадку и сорвать съемочный процесс. Или не приехать вообще. Хамски себя вел и с режиссерами, и с продюсерами. Кому понравится работать с таким артистом, будь он хоть трижды талантлив? Никому», — считает знакомый Алексея.

Огурцов добавил, что, когда Панина перестали звать в кино, он решил заработать на скандалах и снимался в ток-шоу за приличные гонорары.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Борис Грачевский и Алексей Панин

Как Панин чуть не погиб в Одессе

В 2014 году Панин утверждал, что Крым — это российские территории и что РФ «должна простираться до Одессы». Как вспоминает продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев, актер чуть не погиб из-за своей позиции.

«Мы приехали в Одессу накануне Нового 2015 года, зашли в местный ресторан. Леха (Панин. — NEWS.ru) разгуливал в куртке с надписью „Россия“. Чуть ли не весь ресторан с ним перефотографировался: люди узнали, обрадовались. И вдруг заходит человек 12–15 правосеков (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). С оружием и свастикой. Они тоже узнали Панина и стали угрожать ему», — вспоминает Ковалев.

По его словам, боевики назывались «одесскими карателями» и хотели увезти Панина в подвал. «Они хотели пытать его, потом убить и обменять труп на живую Савченко, которая тогда находилась в российской тюрьме», — добавил общественный деятель в разговоре с NEWS.ru.

По версии Ковалева, ему «пришлось поднять высокие связи», чтобы Панина отпустили и актер покинул Одессу. Как утверждает собеседник, в той опасной ситуации Алексей «достойно себя вел».

Ковалев считает, что развод с женой Людмилой в 2014 году сильно повлиял на артиста. После разрыва с ней Панин «совсем слетел с катушек» и летом 2015-го из-за злоупотребления алкоголем даже попал в психиатрическое отделение, добавил продюсер.

«Бывало, что он по три дня лежал под капельницами в клинике или у меня дома. И нес разный шизофренический бред. А едва выйдя из запоя, снова начинал бухать. В какой-то момент я понял, что это уже невозможно. Панин сам испортил себе судьбу», — заключил Ковалев.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Алексей Панин

Вернется ли Панин в Россию

В январе 2020 года Панин высказался в поддержку Киева. В социальной сети он попросил прощения у украинцев за то, что «Россия развязала эту войну». Актер продал квартиру умершей матери в Москве и переехал в Испанию вместе с дочерью Анной, которая осталась жить с отцом после развода родителей. В 2023-м Панин улетел из Европы в США.

В мае прошлого года в России возбудили уголовное дело в отношении Панина за призывы к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Ему может грозить до семи лет лишения свободы. В материалах говорится, что актер оскорблял Россию и россиян, выступал против проведения СВО и одобрял теракт на Крымском мосту.

Как предположил Ковалев, Панин навсегда отрезал себе дорогу в Россию. Продюсер задается вопросом, как актер живет в США, ведь он не снимается. «Что он ест-пьет, на какие средства содержит дочь? Непонятно», — недоумевает общественник.

Критик Шпагин называет Панина человеком с «полной деградацией личности и отсутствующим сознанием». «За Донбасс выступал, было дело. Но это ничего не означает, он теперь сегодня одно скажет, а завтра другое. То „Россия, вперед!“, то „Вы тут все уроды и как можно жить в этой стране?“ Он спившийся идиот», — высказывает свое личное мнение критик.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей Панин

Огурцов предположил, что Панин обозлился, так как после Госпремии не получал никаких важных наград. «Из-за этого начал поливать грязью нашу страну. Типичная обиженка, из зависти несет чушь! Придет в посольство РФ в США, встанет на колени и будет молиться, чтобы его вернули назад в Россию. Будет плакать: „Я лицедей, клоун и дурак, простите меня“. Вот так это будет выглядеть», — считает собеседник NEWS.ru.

Шпагин полагает, что опыт Панина можно приводить детям в качестве отрицательного примера: «Будешь себя неправильно вести — станешь как дядя Леша Панин». Он также назвал актера «мемом», который используется, чтобы показать «состояние полного неадеквата».

«На мой взгляд, сейчас по стопам Панина бодро шагает Кологривый, и, если вовремя не остановится, для него это может плохо закончиться», — заключил Шпагин.

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