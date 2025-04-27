«Будем с ней кряхтеть»: Нагиев о постели с Толкалиной, братве и заработках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вернувшийся из Дубая в Россию актер Дмитрий Нагиев приступил к съемкам в комедийном сериале «Санкционер». Актер играет миллиардера, который построил бизнес за границей, однако из-за западных санкций лишается всего и вынужден вернуться на родину, в маленький город своего детства и юности. О чем рассказал исполнитель главной роли в перерыве между съемками — в материале NEWS.ru.

О рабочем графике

— Настроение так себе, ну кто же любит работать? Работа — это вообще не мое. Как съемка — хоть из профессии уходи… Работать я не люблю. Вот по четыре часа, день через семь — замечательный график, с удовольствием бы ездил. А в реальности 35 смен в этом проекте — ну куда годится? Я пожилой человек, на ладан дышу.

Почему не взяли сниматься в «Слово пацана»

— У меня был интересный опыт общения с ним (Жорой Крыжовниковым. — NEWS.ru) на предыдущем проекте. Я приехал на съемочную площадку. Мы были знакомы, но шапочно. Играю самый первый дубль и слышу, как он смеется у плейбэка. Думаю, вот я молодец. Подхожу после дубля, а он говорит: «Ой, Дмитрий, насмешили. Нам так не надо. Идите, работайте…» Это тоже профессиональный урок.

Почему я не снялся в его нашумевшей картине «Слово пацана»? Он, гад, что-то про мой возраст говорил. Я пытался возразить, что пацаны и такие бывают. Не взял. Может быть, нет роли. Может, он меня разлюбил. Может, и не любил никогда, черт его знает. Странный человек, надо к нему приглядеться.

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Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Дмитрий Нагиев

Об условиях работы

— Ничего не требую, не качаю права, съемочная группа не даст соврать. Не ем на стороне. Хотя у меня в райдере написано, что имею право заказать еду в любом ресторане города, но питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, доедаю то, чего не доела группа.

Я достаточно гуттаперчевый человек, слушаю и принимаю условия. Есть какие-то вещи, которые я, в силу врожденных понтов или приобретенных, обговариваю еще на берегу.

Например, работал всю жизнь на съемках по 12 часов. Это тяжелая история. Мы восхищаемся старыми советскими фильмами, которые снимали долго, тягуче, но по восемь часов. Актер — это же член общества, гражданин страны. Почему у актера рабочий день 12 часов, а не 8, как у остальных? Так повелось вдруг последние 20 лет. И вот я набрал воздуха в еще двигающиеся легкие и между энурезом и диареей произнес, что буду сниматься по 10 часов, все. И снимаюсь теперь по 10.

О возрасте

— Пока еще я играю молодежь, сейчас даже будет сцена поцелуя. Вулкан потух, но дым еще идет. Потом перейду на роли, наверное, отцов. Потом дедов, затем бабушек. И уже на закат.

О травмах

— На курсах актерского мастерства в Дубае я решил удивить студентов своей пластикой, подвижным телом. Сделал кувырок вперед с зависом, бабочкой или рыбкой. А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, сделаю еще и назад с выходом на руки и на ноги. Сделал — а пол оказался линолеумный, еще и намытый. Правая нога уехала в сторону. И сейчас я уже полторы недели еле ползаю.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Об инфоцыганстве

— Я по приглашению вел актерский курс. И когда пишут СМИ, будто я «инфоцыган», обидно до слез. 20 учеников на курсе, умножь на эту сумму (стоимость курса на количество учеников. — NEWS.ru). Потом вычти мои перелеты бизнес-классом туда-обратно, питание, проживание и посчитай, какой я «инфоцыган». Просто там все срослось, пригласили. Море, солнце, я вылетаю на пять дней, на неделю. Благодарен этим людям (организаторам курсов. — NEWS.ru), оплачивают мне перелет и проживание. О деньгах там, к сожалению — даже не буду врать, хотелось бы и зарабатывать, — пока речи не идет.

Я очень хорошо отношусь к деньгам. Но не настолько их люблю, чтобы заниматься чем угодно. Это не мое. Я зарабатываю своей профессией. Сколько заработал — столько проел.

О постельных сценах в кино

— С Толкалиной что-то у меня будет (любовные сцены в сериале «Санкционер». — NEWS.ru). Смешно — два пожилых человека. Будем кряхтеть и пытаться что-то изображать.

О подарках

— Я бережливый человек, но щедрый. Себе мне жалко что-то покупать. А вот своим любименьким, родным, близким доставляет огромное удовольствие [делать подарки]. И ненавижу, когда мне что-то дарят.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

О том, что не сделал, а надо было бы

— «Дебил, учи язык», — я б сказал. У меня были одни пятерки в театральном, но английский не нужен был, зачем он мне, так я думал. И вот сейчас: «Алло, Дмитрий, Лос-Анджелес, сериал, как у вас с английским?» «Учи язык!», — я бы сказал себе.

Потому что с остальным — я многое сделал. До сих пор в спортивной форме, пробегаю 5 км за 21 минуту. Пробегал, пока студентов не удивил и ногу не повредил. Развиваюсь как артист. Но язык меня тянет на дно.

Зачем ездил в Петербург

— Позавчера оттуда вернулся. Но ездил не потому, что я скучаю по Питеру. Там был сытный корпоратив, пригласили.

О 90-х

— Я работал в ночных клубах, каждую пятницу-субботу там молотил. А клубы-то все принадлежали братве. Я к ним не лез с дружбой, не заискивал и никогда не лебезил. Мы соблюдали паритетные отношения — уважительные… Я тогда жил с Алисой Шер (мамой старшего сына Нагиева Кирилла, радиоведущей. — NEWS.ru). И у нее угнали машину прямо от ночного клуба. Машину искали, обещали: «Димуля, мы сейчас найдем, засекай время». Не нашли. И тогда они мне протянули 10 тысяч долларов со словами: «Купи своей женщине новую машину».

Но в целом 90-е были отвратительными. И били, и стреляли. Никакой романтики, давайте будем честными. Все, что связано с агрессией, унижением людей, нищетой, — это гадость.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

О диете и Башарове

— Ребята — девочки, мальчики. Мы все знаем, что надо делать. Вопрос в том, что это НАДО ДЕЛАТЬ! 20 раз присел, отжался — регулярно. И выполнять данное самому себе обещание. Если ты сказал, что будешь бегать с понедельника, — беги.

Но возможно, важнее в жизни не то, что ты делаешь, а то, чего не делаешь. Не жри на ночь — простая вещь. Я, когда приезжаю [домой со съемок], порой аж глаза сводит с голоду. Но понимаю, что, если сейчас натрескаюсь, меня разнесет, вон, как Башарова. Что, я сказал «как Башарова»? (Марат Башаров играет отрицательную роль мэра в проекте «Санкционер» и также присутствовал на съемках. — NEWS.ru).

Мы с Маратом давно знакомы. Он легкий в общении. Когда ты на съемках чуть ли не 24 часа находишься с человеком, начинаешь это ценить. Он легко общается, это важно для меня.

О первой любви

— Как в старости нет ничего хорошего, так и в школьной поре романтики нет. Школа отторгала меня, я отторгал школу. Спорт меня спас, я тогда уже боролся за сборную страны (Нагиев занимался дзюдо и самбо. — NEWS.ru) и приносил справки о том, что уехал на соревнования. Они помогали.

Ну у меня беда была со школой… Первая любовь? Конечно, помню. Ну чего я буду рассказывать о ней, там бабка уже ходит.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Об актерских заработках

— Ну а куда он (Кирилл, сын. — NEWS.ru) денется, смотрит. Вопрос, с каким лицом он смотрит фильмы с моим участием… Понятия не имею, [пойдет ли по актерским стопам]. Я надеялся, что Кирилл не планирует [быть артистом]. А он поступил (в Школу-студию МХАТ, спустя два года перевелся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. — NEWS.ru).

Это профессия зависимая, завистливая, не приносящая огромного состояния. Вот сколько я поработал, столько получил. Рокфеллер говорил, что если вы работаете и получаете именно за свою работу, то никогда не будете богатым. Есть актеры побогаче, есть победнее. Но это примерно одна каша, никаких миллиардов здесь не получают…

О своих детях

— Я ненавижу людей, которые нахваливают своих детей. У меня дети обычные.

Что сказал про Нагиева Захарьян

Режиссер Артем Захарьян признался NEWS.ru, что сценарий картины писали «под Нагиева», с учетом его внешности, интонаций, шуток.

«Такого чувства юмора — как у Дмитрия Нагиева — я не встречал больше нигде и ни у кого. Например, сижу на плейбэке. Слышу, Нагиев говорит в петличку: „Вы видели этого режиссера? Ему же лет 11. Чего мы его все боимся?“ Я подошел и сказал, что на самом деле мне уже 12. И все посмеялись немножко. Или, например, оператор регулирует свет, и Дмитрий говорит: „Этого парня надо поскорее уволить, с ним дело не пойдет“. Тут же подходит к оператору и говорит так же громко: „Чувак, ты классный, мы без тебя не справимся“. Он веселит и стимулирует всю группу», — сообщил режиссер.

Съемки сериала продлятся ориентировочно до конца лета.

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