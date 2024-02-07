«Брошены страной»: актер из «Слова пацана» о трагедии подростков 80-х Актер Зулькарнаев из «Слова пацана» назвал сериал культовой историей

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

24-летний актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово Пацана. Кровь на асфальте», в интервью YouTube-шоу «вМесте» назвал его историей о совершающих ошибки подростках, которые «брошены родителями и страной». Молодой человек предположил, что каждый зритель видит в фильме то, «что происходит внутри него самого». Зулькарнаев подчеркнул, что считает сериал «культовой историей».

Сериал для меня — не про героев, с которых надо брать пример, и не про злодеев, которых надо осудить. Это сериал про молодых людей, которые совершают ошибки. Эти молодые люди брошены родителями, брошены своей страной, брошены безжалостным кровожадным временем, в котором они оказались. Поэтому они встают на путь этих ошибок. Это сериал о потерянной жизни молодых людей. Они очень растерянны и не знают, как жить, им никто не подсказал, — пояснил Зулькарнаев.

Актер также подчеркнул, что каждый зритель вправе воспринимать сериал по-своему. Однако он заявил, что считает лишним осуждение создателей сериала.

Для каждого зрителя сериал про то, что внутри этого зрителя сейчас происходит. Эта формула искусства, она не нова. В книгах, картинах, сериалах мы видим то, что с нами самим сейчас происходит. Я отдаю право всем зрителям по-своему воспринимать этот сериал, — заявил Зулькарнаев.

Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», по которой режиссер Жора Крыжовников снял одноименный сериал, Роберт Гараев рассказал об угрозах после выхода произведения. Он сообщил, что один из тех, у кого он брал интервью для книги, поменял свою позицию и обещал переломать писателю ноги.

По словам Гараева, ему также приходили на почту письма со словами: «Да кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?» При этом он подчеркнул, что его положение было куда лучше, чем у Салмана Рушди, написавшего «Сатанинские стихи». Как подчеркнул Гараев, после выхода произведения британского писателя не поняли мусульмане, правительство Ирана объявило его в розыск, а затем он пережил нападение. Также Гараев привел в пример Роберто Савиано, который в книге «Гоморра» раскрыл секреты неаполитанской мафии и вынужден скрываться по сей день.