Брижит Бардо вызвала скорую из-за проблем с дыханием Актрису Брижит Бардо подключили к кислородному аппарату из-за проблем с дыханием

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Французская киноактриса Брижит Бардо вызвала скорую помощь после того, как не смогла дышать самостоятельно. Врачи подключили исполнительницу главной роли в картине «И бог создал женщину» к кислородному аппарату. Муж 88-летней артистки Бернар Дормаль пояснил, что у нее начались проблемы с дыханием из-за аномальной жары, сообщает BFMTV.

Было около девяти часов утра, когда Брижит стало трудно дышать. Ей было хуже, чем обычно, но она не потеряла сознание. Затем приехала бригада парамедиков, которая подключила ее к кислороду и некоторое время оставалась наблюдать за ней. Медики уехали, когда ее пульс, давление и температура стабилизировались, — рассказал Дормаль.

Супруг актрисы подчеркнул, что Бардо плохо переносит жару, которая установилась в эти дни на территории Франции. Особенно высокая температура воздуха наблюдается на юго-востоке страны, где проживает артистка.

Проблемы с дыханием наблюдались у Бардо и раньше, сообщает телеканал. В марте 2022 года журнал France Dimanche предупредил о госпитализации актрисы. Тогда ее поместили на несколько дней в отделение реанимации из-за «тяжелой дыхательной недостаточности».

Ранее стало известно, что дети 87-летнего Алена Делона Энтони, Анушка и Ален-Фабьен подали в суд на его 66-летнюю сиделку Хироми Ролен. По словам наследников французского актера, женщина вела себя агрессивно по отношению к членам семьи, читала личную переписку артиста и издевалась над его собакой. Адвокат актера также сообщил, что женщина изолировала Делона от его близких, друзей и семьи с помощью угроз.