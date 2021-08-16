Бритни Спирс раскроет правду об опекунстве над ней в интервью Опре Уинфри

Американская певица Бритни Спирс даст интервью, которое по сенсационности сможет тягаться с откровениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Если артистке всё-таки удастся освободиться от опеки отца над ней, она раскроет всё правду о происходящем в их семье скандале в интервью Опре Уинфри, выяснил The Sun.

Судя по всему, Бритни намерена последовать примеру Меган Маркл и записать откровенное интервью с Опрой. Это может произойти сразу после того, как ей сменят опекуна, а также, когда решит, что уже готова высказаться об опекунстве, правившем её жизнью последние 13 лет. В то же время источник британского таблоида сообщил, что после отказа отца певицы от опекунства над ней, её новый адвокат Мэтью Розенгарт (Mathew Rosengart) заявил: Бритни открыта для публичных выступлений.

Многие СМИ обращались ко мне с просьбой сделать интервью с Бритни, однако первым делом она хотела бы прийти к Опре, — рассказал адвокат звезды.

На данный момент остаётся несколько юридических шагов, прежде чем она сможет завершить опекунство отца и «переварить» произошедшее.

Напомним, что скандальное двухчасовое интервью Гарри и Меган, которое они дали Опре в начале марта вызвало большой резонанс во всём мире. Откровения супругов насчёт жизни под крылом королевской семьи собрало невиданные рейтинги, и было номинировано на телепремию «Эмми» (в категории «Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск»). В беседе пара раскрыла шокирующие подробности жизни во дворце и обвинила его обитателей в расизме. Меган даже рассказала, что чуть не покончила с собой, будучи беременной первым ребёнком.

Ранее NEWS.ru в формате пяти вопросов рассказал историю скандала, а также выяснил, чем может закончиться суд и адекватна ли певица сейчас.