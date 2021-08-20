Британский комик перепутал Украину с Россией на выступлении в Одессе

Во время своего выступления на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) режиссёр и участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией. Об этом пишут «Известия».

После получения почётной награды за вклад в кинематограф Гиллиам поблагодарил организаторов мероприятия и, неожиданно для всех, Россию.

Спасибо, Россия, спасибо, Одесса, — сказал со сцены режиссёр.

Сидящие в зале начали выражать своё недовольство произошедшим, но Гиллиам вернулся на сцену, чтобы извиниться, лишь после того, как на его ошибку указали члены оргкомитета. Он заявил, что «потерял связь с реальностью» и перепутал страны из-за «особой атмосферы кино и Потёмкинской лестницы».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал унижением поздравление посольства США с 30-летием независимости Украины. Посольство США в Киеве опубликовало в своём Instagram видео, где сотрудники исполняют песню группы Kozak System «Мой друг». В сообщении ведомства подчеркнули, что таким образом Штаты поддерживают Украину, её суверенитет, целостность и процветание.