Британия, жизнь на две семьи, ипотека: где сейчас актер Анатолий Котенев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анатолий Котенев

Белорусский и российский актер Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Котенев

Анатолий Котенев родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР.

После окончания школы он поступил в Свердловское театральное училище, однако спустя год был призван в армию. Служил в артиллерийских войсках, однако Котенев признавался, что большая часть службы для него прошла на сцене — в армейской самодеятельности.

Демобилизовавшись, он поехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Неизвестный солдат», «Снайперы», «Секретный фарватер», «Отряд специального назначения», «Сержант», «Дежа вю», «Свой крест», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Красная площадь», «Счастливы вместе», «Последняя исповедь», «Синяя борода», «Катино счастье», «Лучший друг семьи», «Схватка», «Спасти босса», «Не уходи», «Букет», «Главный», «Корона», «Дом на краю леса», «Время первых», «Счастье из осколков», «Юморист», «Чужая», «Андреевский флаг», «Водоворот», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Анатолий Котенев

Что известно о личной жизни Котенева

Первой женой Анатолия Котенева была телеведущая Светлана Боровская. В браке родились два сына — Владимир и Клим.

В 2014 году Боровская подала на развод. Выяснилось, что артист около 20 лет жил на две семьи. Супруга об этом узнала почти сразу, но долго терпела.

«Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она все понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — рассказывал Котенев.

Вторая жена — актриса Елена Карпович, которая младше его на 17 лет. Пара познакомилась на съемках картины «Ундина». У супругов есть дочь Софья.

Котеневу приписывали роман с заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой, с которой он снимался в сериале «Секретный фарватер» в Одессе. Однако актер опроверг эту информацию.

«Должен вас разочаровать, романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались, — там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая», — говорил Котенев в передаче «Судьба человека».

Как Котенева пригласили сниматься в Лондон

В 2022 году Анатолий Котенев получил предложение сыграть в британском сериале от Netflix «Корона». В пятом сезоне проекта он исполнил роль первого президента России Бориса Ельцина.

Котенев рассказывал, что его работа в этом сериале могла не состояться, поскольку перед отъездом у него возникли проблемы с документами: он постирал их вместе с вещами после рыбалки. Однако, несмотря на испорченный паспорт и вид на жительство, он поехал в посольство Британии, где ему оформили необходимые документы.

«Если им надо, чтобы ты у них снимался, то они сами все документы подготовят», — отметил Котенев в программе «Однажды».

По словам артиста, ему очень хорошо заплатили за съемки в «Короне». Благодаря этому проекту он выплатил ипотеку.

Чем сейчас занимается Котенев

Анатолий Котенев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Счастливый случай!» и «Я тебя никому не отдам».

В 2023 году актер снялся в картинах «Командир», «ГДР» и «Смешная история». В 2024 году вышли ленты «Северный полюс» и «Варшава`21» с его участием.

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