Бриллианты Зыкиной: кто умер после скандала и куда пропали деньги с продажи

Фото: Рудольф Алфимов/РИА Новости

Людмила Зыкина

10 июня могло бы исполниться 95 лет народной артистке СССР Людмиле Зыкиной. Певица скончалась от последствий сахарного диабета еще в 2009-м, и детей у нее не было. Зыкина не успела оставить завещание, в котором было бы четко прописано, кому достанется ее наследство. Много лет племянники королевы русской песни спорили из-за ее бриллиантов стоимостью 267 миллионов рублей. К юбилею Зыкиной NEWS.ru узнал, чем закончился скандал и кто из родственников артистки умер и лишился выигранных через суд денег.

Кто претендовал на бриллианты Зыкиной

Поскольку у Зыкиной не было детей, это значило, что наследников первой очереди не имелось. У нее осталась коллекция украшений, которая оценивалась примерно в 267 миллионов рублей. Среди них были.бриллиантовые серьги, по некоторым данным, принадлежавшие последней русской императрице, Марии Федоровне, подарки председателей дружественных республик, антикварные изделия XIX—XX веков из Западной Европы.

После смерти певицы ее помощница Татьяна Свинкова увезла украшения на свою дачу. Племянник артистки Сергей Зыкин обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело о пропаже бриллиантов. В итоге правоохранительные органы приехали к помощнице Зыкиной и изъяли драгоценности. Они передали их Сергею на ответственное хранение. Другие племянники, Георгий и Екатерина Зыкины, подписали договор, в котором назвали Сергея своим доверенным лицом в суде.

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Почему украшения Зыкиной выставили на аукцион

В 2012 году уголовное дело о пропаже драгоценностей еще не закрыли. Бриллианты считались вещественными доказательствами, соответственно, их нельзя было ни отдавать, ни дарить, ни продавать. Однако Сергей решил устроить аукцион. Вероятно, эту идею племяннику звезды предложил его адвокат Георгий Левчук. Взамен он попросил процент от каждой проданной вещи.

Они обратились в аукционный дом «Гелеос», и организаторы аукциона представили 29 лотов на сумму более чем 500 тысяч долларов. По курсу 2012 года это равнялось 17 миллионам рублей. В итоге на первом аукционе коллекцию Зыкиной продали за 32 миллиона рублей. Сергей и его адвокат поделили выручку: 17 миллионов досталось племяннику, 15 — адвокату. Екатерина не получила ничего, Георгий — автомобиль отечественного производства.

Позже прокуратура обратилась к аукциону с предостережением, уведомив организаторов, что лоты проходят как вещественные доказательства по уголовному делу. Тогда «Гелеос» аннулировал результаты торгов. Драгоценности вернули обратно Сергею на ответственное хранение. Как был урегулирован вопрос с деньгами, не уточняется.

Что было не так с адвокатом племянника Зыкиной

Левчук был адвокатом Алексея Душутина, бизнесмена и бывшего генерального директора ОАО «Военно-строительное управление Москвы». Его подопечного обвинили в хищении 140 миллионов рублей, взяточничестве и мошенничестве. В 2014-м бизнесмена посадили в тюрьму, а в 2017-м Душутин сбежал на Украину, где запросил политическое убежище.

Чтобы заработать лояльность украинских властей, Душутин вызвал в Киев двух своих адвокатов, Левчука и Филимонова, якобы для обсуждения стратегии дальнейшей защиты. В итоге в ресторан, где проходила встреча, приехал спецназ, адвокатов задержали и обвинили в шпионаже.

В 2018 году Георгия Левчука задержали на территории Украины и обвинили в шпионаже. По данным Киева, адвокат собирал сведения о складах боеприпасов, а позже передавал ДНР и ЛНР. Ему предложили либо признать свою вину, либо отправиться в ряды боевиков «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Левчук провел в СИЗО на территории Украины около года и только в 2019-м смог вернуться в Москву.

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Получила ли племянница Зыкиной Екатерина деньги

После того как племянница Зыкиной Екатерина ничего не получила в 2012-м, она решила судиться с нечистым на руку племянником. Для этого она наняла адвоката, Евгения Баленина.

В 2015 году Екатерина смогла взыскать с Сергея 89 миллионов рублей. Однако мужчина скрылся с деньгами и не выплатил ни копейки.

NEWS.ru связался с адвокатом Екатерины Зыкиной Евгением Балениным и выяснил, что она начала вновь контактировать с братом лишь в 2017 году. Позже племянники артистки смогли прийти к соглашению. По словам адвоката, интересы младшего брата Георгия представлял Сергей. В 2019-м по согласованию с родственниками старший передал оставшиеся у него украшения в аукционный дом «12-й стул», а деньги племянники поделили между собой.

«Затем они поделили вырученные средства и невыкупленные предметы. После этого, насколько я знаю, они больше не общались, а в апреле 2022 года Екатерина умерла», — сказал Баленин.

Что еще сказал адвокат Екатерины

Баленин утверждает, что были и другие наследники, которые могли претендовать на активы Зыкиной после ее смерти. «Двоюродная или троюродная сестра Людмилы Георгиевны, Кириллова, по-моему. Там был судебный процесс из-за результатов первого аукциона по заявлению вот этой женщины. Прокуратура города Москвы направила предостережение в аукционный дом. Он аннулировал результат торгов» — объяснил адвокат.

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Как утверждает Баленин, уголовное дело было приостановлено, а сейчас уже истекли все сроки давности. Он предположил, что его возбудили «по достаточно странным основаниям, но, видимо, для того, чтобы получить законные основания для проведения обыска в доме бывшей помощницы Людмилы Георгиевны Татьяны».

«Оттуда, собственно, в результате этого обыска была изъята коллекция драгоценностей. Что-то было изъято в ходе обыска, что-то было отдано добровольно», — напомнил он.

Между первым и третьим аукционом был еще один. По словам Баленина, он почти тайно проходил в московском отеле «Золотое кольцо». «Они не афишировали, что это вещи Людмилы Георгиевны. Но мы видели, что Сергей привозил туда драгоценности. И потом люди, которые там присутствовали, идентифицировали их как вещи Людмилы Георгиевны. Но это были недорогие безделушки стоимостью до 100 тысяч рублей», — заметил адвокат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От чего умерла племянница Зыкиной

По словам Баленина, Екатерина не верила в эпидемию коронавируса и не вакцинировалась. Поскольку у нее были сопутствующие заболевания, она не смогла оправиться от COVID-19.

«Она не собиралась умирать. Ей было всего 42 года. В 2019 году она вроде как вышла замуж. И мне говорила, что живет теперь в Дагестане. У нее новый муж, новая семья. Но когда мы расстались, у нее была и квартира в Москве, и достаточно неплохой валютный счет в банке. Она хотела покупать еще одно жилье в столице. После ее смерти я узнал, что ни квартиры в Москве, ни денег — ничего не осталось», — рассказал Баленин.

По его мнению, все произошло тайно, и он не может утверждать, что Екатерина была официально замужем. «Я так понимаю, и сыну тоже не досталось ничего. Теперь он живет с ее братом, Георгием. У него еще трое своих детей. Надеюсь, опекунство на сына Екатерины оформлено официально», — предположил Баленин.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Кому еще понадобились украшения Зыкиной

В 2018 году с Еленой Лосевой, подругой Людмилы Зыкиной, связался наследник иранского шейха по имени Давуд Аббас Ахмади. Он был готов приобрести все украшения певицы. Как выяснилось позже, Давуд был поклонником артистки и даже звал ее замуж.

«Он на ее концерт пришел и влюбился... Люся мне рассказывала, что он за ней ухаживал и преподнес в дар бриллиантовую вещь. Украшения ей нужны были во многом для имиджа — как дополнение к ее сценическим нарядам. На сцене она и впрямь выглядела королевой, а в повседневной жизни была простая русская баба — могла на рынок в халате прийти, так что Зыкину в ней не узнавали... Романа у нее с этим иранцем, как я поняла, не было. <...> Но она ни за какие коврижки не уехала бы из России: зачем ей заграница?» — рассказывала Лосева.

При жизни Зыкина переживала, что бриллианты внесут разлад в жизнь ее близких, и оказалась права. «Их и в гроб не положат, и за гробом не понесут», — так часто говорила певица о своей коллекции украшений.

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