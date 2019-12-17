https://static.news.ru/photo/86849e92-20d5-11ea-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт пришёл на рождественскую вечеринку к своей коллеге и бывшей жене Дженнифер Энистон.

Источник сообщил журналу People, что Энистон любит устраивать ежегодный праздник с украшением ёлки, и, как обычно, у неё собралась большая компания.

Что касается Питта, то они общаются и поддерживают дружеские отношения, — рассказал собеседник издания.

Помимо бывшего супруга звезды сериала «Друзья» на вечеринке были такие звёзды, как Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Джимми Киммел.

Как писал NEWS.ru, Брэда Питта встретили держащим за руку молодую актрису Алию Шокат. Пара вместе посетила художественную выставку в Калифорнии.