Американский актёр Брэд Питт пришёл на рождественскую вечеринку к своей коллеге и бывшей жене Дженнифер Энистон.
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Что касается Питта, то они общаются и поддерживают дружеские отношения, — рассказал собеседник издания.
Помимо бывшего супруга звезды сериала «Друзья» на вечеринке были такие звёзды, как Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Джимми Киммел.
Как писал NEWS.ru, Брэда Питта встретили держащим за руку молодую актрису Алию Шокат. Пара вместе посетила художественную выставку в Калифорнии.
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