Брак, наркотики, ЛГБТ: что известно о россиянке, получившей «порно-Оскар»

Фото: t.me/evaelfie_life

Российская актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи (Юлия Романова) удостоилась очередного «порно-Оскара». Что известно о девушке, ее образовании и личной жизни?

Какую награду получила Ева Эльфи

Победителей AVN Award 2024, так называемого «порно-Оскара», объявили вечером 27 января на торжественной церемонии в Лас-Вегасе. Одну из статуэток забрала Романова — ее удостоили награды за исполнение роли в картине «Кукольный дом 2».

Новостью о присуждении премии актриса поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале. Награда стала третьим «порно-Оскаром» в списке достижений 26-летней звезды: ранее Романова была признана лучшей в категории «Лучшая новая иностранная старлетка».

Как прославилась Ева Эльфи

Будущая актриса родилась в Омске. Одноклассники Романовой рассказывали «Новому Омску», что она была тихоней, которая ни с кем не общалась, поэтому новости о выбранной ею карьере их «сильно удивили».

После окончания средней школы Романова познакомилась со своим будущим мужем и партнером по съемкам Артемом, который взял себе псевдоним Адам Оцелот (Adam Ocelot). Молодого человека подозревали в торговле наркотиками, однако следствие не смогло доказать его вину, пишет портал Stories of Success.

В августе 2018 года пара переехала в Москву, где девушка поступила на факультет журналистики и впоследствии проходила практику в качестве корреспондентки омского телеканала.

Карьера актрисы началась с вебкама. Сначала это были эротические фотосессии, затем соло-видео, а потом и совместные с мужем съемки. Ролики заметил агент из-за рубежа, который пригласил актрису на съемки в лесби-порно (ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено).

После возвращения в Москву Романова вместе с мужем решила снимать любительские видео и публиковать их на канале на сайте Pornhub. Популярность пришла к Еве Эльфи с первого же ролика — за год он набрал более 53 миллионов просмотров, а затем занял четвертое место в рейтинге портала.

Первую награду Романова получила в октябре 2020 года. Она стала артисткой года по версии XBIZ Europa Award. В конце января 2021 года актриса была удостоена еще одной награды в области порноиндустрии — AVN Awards в основной категории «Лучшая новая иностранная старлетка». В январе 2022 года по результатам голосования выиграла премию AVN Awards в категории «Любимая звезда инди-клипов».

Чем сейчас занимается Ева Эльфи

После начала СВО девушка переехала в Калифорнию. В 2023 году актрису внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Причиной стали съемки Евы Эльфи в Крыму в 2018 году. Это было расценено как «сознательное нарушение государственной границы Украины». Актриса расстроилась из-за такого решения и опубликовала пост, в котором официально заявила, что любит и российскую, и украинскую аудиторию.

«Многие СМИ попросили меня дать комментарий, но заявлений у меня всего два: 1. Я люблю свою украинскую аудиторию и своих друзей из Украины. 2. Не меньше я люблю свою российскую аудиторию», — подчеркнула порнозвезда.

Сейчас актриса снимается для таких крупных студий и сайтов, как Amour Angels, Babes, Brazzers, MetArt, Nubiles, Reality Kings, TeamSkeet, WowGirls и других. По данным Internet Adult Film Database на январь 2023 года, на счету Евы Эльфи около 100 сцен и фильмов.

С февраля 2020 года актриса ведет YouTube-канал, на котором рассказывает о секс-индустрии и отношениях. Кроме того, Романова много путешествует.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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