Боярский отреагировал на слухи о своей госпитализации с COVID-19

Советский и российский актёр Михаил Боярский отреагировал в беседе с телеканалом «Звезда» на слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы находится в больнице с коронавирусной инфекцией.

У вас неверные сведения, — отметил Боярский.

Представитель музыканта в беседе с РИА Новости подчеркнул , что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19.

Информация о якобы госпитализации Боярского с COVID-19 появилась днём 14 июля. По данным СМИ, у артиста седьмой день наблюдается коронавирусная инфекция и медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад.

Михаил Боярский известен ролью д'Артаньяна в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), а также в продолжениях ленты — «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Ещё одним заметным образом Боярского стал казак Мосий Шило в «Тарасе Бульбе» (2008).

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса Ирина Алфёрова до сих пор находится в больнице, но серьёзных опасений её состояние здоровья не вызывает. Наследница артистки рассказала, что заболевшая коронавирусом родственница чувствует себя прекрасно.