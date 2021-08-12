Бортко ответил на желание Киева избавиться от русских фильмов

Советский и российский режиссёр Владимир Бортко в разговоре с NEWS.ru ответил на желание уполномоченного по защите государственного языка на Украина Тараса Кременя избавить местное ТВ от фильмов на русском языке без дубляжа на украинском. Бортко назвал предложение чиновника «глупостью».

Они вольны на своей территории делать то, что хотят. Я считаю, что это глупость, потому что всё равно большинство населения Украины [пело], говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся исходя из простой формулы — чей язык, того и власть. Это древнеримская формула. Но искоренять русский язык из русских людей довольно сложно и, как бы они этого не хотели, невозможно, чтобы они ни делали. Но законы они могут принимать всякие, почему нет. Мы же не можем этому помешать никак, — отметил Бортко.

Бортко в 2009-м выпустил фильм «Тарас Бульба» по мотивам одноимённой повести Николая Гоголя. Картину в декабре 2014 запретили к показу на Украине из-за якобы антиукраинского сюжета и дискредитации украинской национальной идеи.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что русский язык зародился на Украине, как и украинский. Политик также призвал разделять понятия «российский» и «русский». По его словам, термины «русская культура» и «русский язык» должны быть прописаны в законе.

При этом Арестович отметил, что выступает против языкового закона в его нынешней интерпретации. Он выразил недовольство по поводу того, что уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень призвал всех недовольных украинским языком уехать из страны. Арестович назвал эти слова «эмоциональным запалом».

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.