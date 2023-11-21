Бородин объяснил, почему Собчак не признали иноагентом Бородин: Собчак не проверяли на иностранное финансирование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Ксению Собчак не признали иноагентом не по причине отсутствия у нее иностранного финансирования, а потому, что «никто не искал», предположил в интервью NEWS.ru руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что после информации в публичном поле об израильском гражданстве Собчак, наличие которого она ранее отрицала, «все поняли, кто она и с кем».

Люди поняли, какая у нее позиция и с кем она. И я сделал для себя выводы, — подчеркнул Бородин.

При этом сам активист несколько лет назад работал с Собчак как ее адвокат по нашумевшей скандальной истории со схиигуменом Сергием. Впоследствии журналистка попросила главу ФПБК не называть себя ее юристом, а на своих интернет-ресурсах стала отзываться о нем как о «главном доносчике в России» за его обращения с просьбами о проверках публичных персон. Также Бородин затруднился ответить на вопрос о том, может ли сама Ксения Собчак являться иностранным агентом.

Может ли Собчак быть иноагентом? Что вообще означает этот статус — нужно доказать: человек получает иностранное финансирование. Те, кто контролирует эти процессы, проверяют досконально (тех, кто подлежит проверкам. — NEWS.ru), — подчеркнул активист.

При этом отсутствие статуса, по его словам, не означает отсутствия иностранных финансовых вливаний. Бородин высказал предположение о том, что у Ксении Собчак иностранное финансирование, вероятнее всего, «никто не искал».

Ранее Бородин раскрыл причину, по которой Алла Пугачева прилетала в Россию. По его информации, целью певицы стали переговоры о снятии статуса иноагента с ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам главы ФПБК, фонд уже работает над поправками в действующий закон об иноагентах. Если поправки будут приняты, то Галкину и другим персонам с аналогичным статусом может быть навсегда закрыт въезд в Россию.

Также Бородин призвал наказать максимально строго Лию Ахеджакову, которая открыто поддерживала тех, кто сегодня объявлен иноагентом, и позволяла себе антироссийские высказывания в прессе. Он выразил возмущение тем, что до настоящего времени актрису не привлекли даже к административной ответственности.