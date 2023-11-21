Бородин объяснил, почему Козловский не ездит в зону СВО Виталий Бородин: Козловский не едет в Донбасс из-за отношений с Роднянским

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Виталий Бородин

Актер Данила Козловский ни разу не ездил ни поддержать российских военных на СВО, ни навестить их в госпитале по причине партнерских связей с украинским продюсером и другом Владимира Зеленского Александром Роднянским (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ). Об этом в интервью NEWS.ru заявил Виталий Бородин — руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией.

Он отметил, что Козловский неоднократно отказывался от посещения Донбасса якобы из-за своей малолетней дочери, однако «Данила лукавит».

Прикрывался дочерью — якобы из-за нее уезжал в Штаты, где она проживает. И будто бы не может открыто поддержать Донбасс. На самом деле причина в другом: во взаимоотношениях Козловского с Роднянским, — убежден Бородин.

Продюсер Роднянский, по информации главы ФПБК, был партнером Козловского по многим картинам. При этом Роднянский многие годы является близким другом президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно открыто высказывал свою антироссийскую позицию. Сын продюсера работает в украинском правительстве.

Ну и мы понимаем, что эти дружеские связи мешают Козловскому как посетить Донбасс, так и высказаться открыто в поддержку СВО, — считает Бородин.

Ранее Козловский подал на активиста в суд по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации. За несколько дней до суда, по словам Бородина, «приходил человек от Козловского, просил меня встретиться и поговорить с актером». Бородин был согласен на встречу с условием «совместной поездки с Козловским на Донбасс». Актер через своего представителя отказался от поездки, говорит общественник.

Впоследствии суд вынес решение в пользу Козловского, обязав Бородина выплатить артисту один рубль в качестве морального ущерба. В настоящее время глава ФПБК подал апелляционную жалобу и надеется на то, что суд второй инстанции вынесет другое решение.