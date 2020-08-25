Борис Корчевников показал, какой его мама была в юности

https://static.news.ru/photo/ceead91a-e756-11ea-9b40-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Ltd Foma/Russian Look

Борис Корчевников опубликовал фото своей мамы в юности. На снимке Ирине Леонидовне не больше 20 лет, она красива и молода.

Сейчас маме ведущего передачи «Судьба человека» 73 года, она заслуженный работник культуры. В те годы, на которые приходится архивное фото, она работала во МХАТе помощником Олега Ефремова.

Мама, — кратко подписал снимок Корчевников.

Ирина Леонидовна дослужилась до должности замдиректора, а с 2000 года стала директором музея МХАТа. Мама Корчевникова до апреля 2019 года работала директором Театра кукол имени Образцова.

Поклонники телеведущего с восхищением отозвались о старом снимке. Они отметили, что молодая женщина очень красива, многие обратили внимание на интересный и серьёзный взгляд Ирины Леонидовны, отметили внезапность и естественность кадра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди назвал ложными данные о проблемах со здоровьем у телеведущего. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что состояние Корчевникова ухудшилось на фоне перенесённой в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.