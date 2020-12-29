Борис Грачевский эмоционально ответил на вопрос о своём состоянии

Известный режиссёр, руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал о своём состоянии. На вопрос журналистов он отреагировал весьма нервно.
Как
Всё у меня нормально! — единственный ответ, которого получилось добиться от режиссёра.
Грачевский сообщил, что заболел коронавирусом, ещё 21 декабря. Позже его супруга Екатерина Белоцерковская призвала неравнодушных «молиться» за своего мужа. Впрочем, подробностей о состоянии режиссёра до сегодняшнего дня не было.
Ранее 31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали в справочной службе медицинского учреждения, куда госпитализировали режиссёра.
71-летний Грачевский также знаменит как автор картин «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония». Екатерина Белоцерковская опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это. Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.
За последние дни ряд известных артистов оказался в больнице с коронавирусом. Так, сообщалось, что заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Кроме того, по-прежнему находится в реанимации актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Как писал NEWS.ru, врачи оценили состояние Фрейндлих. По их словам, она находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.