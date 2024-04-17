Борис Галкин рассказал, что думает о возвращении Хаматовой Борис Галкин заявил о неприязни после заявления Хаматовой о возвращении

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Борис Галкин

Заслуженный артист России Борис Галкин заявил, что ему неприятно все происходящее вокруг актрисы Чулпан Хаматовой, заявившей о возможном возвращении в Россию, передает «АиФ». По словам Галкина, он хорошо знаком с Хаматовой, они часто принимали участие в патриотических мероприятиях и выступали перед военными.

Во-первых, женщину я обсуждать вообще не буду, тем более мы довольно хорошо знакомы <…> .С Чулпан Хаматовой что случилось, я не могу это комментировать, мне это непонятно. Не могу это объяснить, не знаю, — пояснил он.

Галкин отметил, что не раз выступал с Хаматовой на вечерах, посвященных памяти погибших российских солдат в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне. Тогда, по его словам, все были в согласии, никаких противоречий не наблюдалось, однако все изменилось после начала СВО. Артист добавил, что ему неприятно наблюдать за такими переменами во взглядах бывшей коллеги.

Ранее кинорежиссер Олег Забугорский выразил уверенность, что Хаматовой придется работать за копейки, чтобы хоть как-то себя прокормить. По его словам, это предстоит всем уехавшим за границу после начала специальной военной операции звездам, которые на чужбине оказались никому не нужны.