«Это не Советский Союз!»: Боня раскритиковала беспечных родителей

Телеведущая Виктория Боня высказалась по поводу родителей, который отпускают детей на улицу одних. Мнением она поделилась в своём Instagram.

Боня отреагировала на выпуск телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором рассказали историю погибшей в Тюмени восьмилетней Анастасии Муравьёвой. Телеведущая обратилась к родителям и возмутилась, как они могут не беспокоиться о безопасности детей.

Ребята, я живу в Монако. Здесь настолько высокий уровень безопасности. У меня ребёнок девятилетний до сих пор одна не ходила ни разу никуда. Конечно будут пропадать дети! Как дети могут ходить одни по улицам в таком возрасте? Это не Советский Союз! — заявила Боня.

Светская львица рассказала, что её дочь Анджелина знает, что делать, если потеряется или её позовёт с собой кто-то незнакомый, и порекомендовала родителям объяснить это и своим детям. Также Боня сказала, что в проблемах виновато равнодушие: например, она бы записала номер машины, если бы подумала, что в ней похищают ребёнка.

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