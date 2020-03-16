https://static.news.ru/photo/e714b898-679b-11ea-9607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спектакли и концерты Государственного академического Большого театра отменены до 10 апреля.

Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут, — рассказали в пресс-службе заведения.

Кроме того, руководство театра отменяет приезды всех зарубежных и российских исполнителей, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От коронавируса умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, шестерых уже выписали. 16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Как писал NEWS.ru, актёр Дмитрий Певцов, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвал россиян не бояться никаких болезней. Он напомнил, что Россию не смогли одолеть Золотая Орда, фашистская Германия и другие. Поэтому мы можем не переживать из-за какого-то вируса.