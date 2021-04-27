Большой театр отменил зарубежные гастроли из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2ca2188a-a75e-11eb-9901-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой театр отменил выступления артистов за рубежом до марта 2022 года. Причина — пандемия нового коронавируса, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ГАБТ Владимира Урина.

Он отметил, что театр с начала вспышки недуга выдержал достаточно трудный сезон, но несмотря на эпидемию, «все планы, которые мы спланировали на этот сезон, мы выполнили», но часть спектаклей пришлось перенести.

После этого — первые гастроли, которые мы реально планируем и тоже пока не понимаем, состоятся они или нет, потому что всё больше и больше раздаётся голосов, что зарубежные страны не очень будут воспринимать вакцинацию, которая есть у нас, и не будут пускать с этой вакциной в свою страну, — отметил руководитель учреждения.

Возвращаясь к теме COVID-19, Урин добавил, что кроме финансовых потерь, театр испытывал проблемы с инфицированными сотрудниками ГАБТ. По его словам, на пике пандемии в ноябре 2020-го в учреждении заразились 150 человек.

Ранее сообщалось, что канадский цирк Cirque du Soleil объявил о возвращении на мировые сцены с четырьмя известными шоу. Руководство компании приостановило выступления больше чем на год из-за пандемии COVID-19. Артисты готовят стационарные программы «О» и Mystere. Их покажут летом 2021-го в Лас-Вегасе (США). Из гастрольных постановок du Soleil репетирует шоу KOOZA, которое в ноябре смогут посетить гости доминиканского курорта Пунта-Кана.