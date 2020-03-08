https://static.news.ru/photo/18abb6ce-61eb-11ea-aa75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гастроли Большого театра (ГАБТ), которые должны были пройти во Франции с 10 по 15 марта, были отменены из-за угрозы коронавируса.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

По словам Урина, артисты должны были вылететь на гастроли сегодня, 9 марта. Однако накануне французские партнеры сообщили, что во Франции отменяются все спектакли, концерты и другие массовые мероприятия.

Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран рекомендовал отменить все мероприятия с более чем 1 тыс. участников, а в зонах распространения вируса это касается любых мероприятий.

Министр также сообщил, что эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап. Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы их могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших, писал NEWS.ru.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 1209, 19 человек скончались.