Болезни, скандалы, проблемы из-за СВО: как живут звезды сериала «Сваты»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Федор Добронравов

Актер Федор Добронравов, сыгравший пенсионера Ивана Будько в российско-украинском комедийном сериале «Сваты», отменил все спектакли на ближайший год из-за длительной реабилитации после операции на позвоночнике. По сообщениям СМИ, без хирургического вмешательства Добронравов мог стать инвалидом. Как живут другие актеры из знаменитого сериала?

Из-за какой операции Добронравов отказался от спектаклей

Серьезные проблемы со здоровьем у 62-летнего Добронравова начались после того, как весной 2018 года он перенес инсульт и больше месяца пролежал на больничной койке. Приступ случился во время спектакля в Светлогорске. Медики ввели Добронравову сильнодействующее лекарство и отвезли его в больницу.

После реабилитации артист смог вернуться к полноценной жизни и работе в театре. По информации SHOT, в начале 2024 года Добронравов внезапно почувствовал сильные боли в шее и позвоночнике и обратился за помощью к медикам. Врачи сделали КТ, после чего срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Там актеру удалили остеофитные образования на двух позвонках, которые мешали ему нормально жить. Добронравов провел в больнице 8 дней, после чего ему прописали длительный курс медикаментов и ЛФК.

Из-за тяжелой реабилитации Добронравов решил отказаться от участия во всех спектаклях до начала 2025 года.

Добронравов и раньше жаловался на проблемы с шеей: 14 февраля в Москве был отменен его спектакль «Ты где-то рядом» из-за ухудшения самочувствия.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — сообщили в пресс-службе.

Почему Феклистов уехал из России и осудил СВО

68-летний российский актер Александр Феклистов, известный по роли Сан Саныча в «Сватах», эмигрировал из России в Испанию после начала СВО. Он заявил, что первое время еще жил и работал в Москве, открыто поддерживая Украину, после чего спектакли с его участием начали отменять. В одном из последних интервью Феклистов подчеркнул, что в ближайшее время не собирается возвращаться на родину.

«Это не релокация, это эмиграция, и это пришло почти сразу, как только пришло решение уехать. Я еще некоторое время работал в Москве, думал, что мы со зрителем нужны друг другу. Но, к сожалению, потом стали закрываться спектакли, не осталось возможности контакта. Непонятно, на каком основании. Я абсолютно был к этому готов. <...> Вернуться в Россию пока не планирую, не вижу для себя такой возможности», — сказал Феклистов.

Феклистов отметил, что разочаровался в некоторых коллегах из-за позиции по СВО. Так, актер признался, что ему «больно» смотреть на то, что Владимир Машков разместил букву Z на фасаде Московского театра Олега Табакова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Александр Феклистов

Правда ли, что Васильев попал в больницу из-за травмы?

9 марта 2024 года в прессе появилась информация, что 77-летний заслуженный артист России Анатолий Васильев, известный по роли дедушки Юры в сериале «Сваты», оказался в больнице. Писали, что актера театра на Таганке доставили в больницу в Москве из-за полученной при падении травмы колена.

Позднее Васильев опроверг сообщения о госпитализации, назвав их недоразумением, и подчеркнул, что не получал никаких травм.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — заявил Васильев.

В настоящее время Васильев продолжает работать. Он задействован в спектаклях «Семейный ужин в половине второго» и «А вы все трое — мой отец?».

После начала СВО Васильев признался, что даже представить себе не мог, что президент Украины Владимир Зеленский станет врагом России. По словам актера, именно Зеленский и его студия «Квартал 95» ранее занималась производством «Сватов». Васильев подчеркнул, что Зеленский много снимался в российском кино и никто не мог предположить, что в отношениях РФ и Украины настанут «страшные времена».

«Я считаю, что в силу своей политической неподготовленности он не до конца понимал, что вообще может случиться в перспективе. И сейчас только, думаю, у него открываются глаза на что-то. Но теперь уже сложней и сложней свернуть назад и признать свою ошибку. А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно», — заявил Васильев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Васильев

Что известно об «алкоголизме» Кравченко

Еще одна звезда «Сватов» народная артистка России Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько, в последнее время реже появляется в фильмах и на телевидении.

Актриса играет в постановках Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В 2023 году она снялась в сериале «Вика-ураган», в котором сыграла Генеральшу.

В начале 2023 года Кравченко оказалась в неприятной ситуации. Коллеги обеспокоились внезапной пропажей актрисы и уже собирались ехать к ней домой, так как на звонки она не отвечала. Актриса должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, но в последний момент перестала выходить на связь. Позднее Кравченко объяснила, что не захотела выходить на одну сцену с коллегой Станиславом Садальским, потому что испытывает к нему неприязнь, так как он обвинил ее в алкоголизме.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала артистка.

После начала СВО Кравченко с другими участниками труппы «Ленкома Марка Захарова» регулярно участвует в спектаклях и творческих встречах в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где проходят лечение раненные на фронте бойцы.

Кравченко признавалась, что на Украине у нее живут родственники и друзья, с которым она часто созванивается. Актриса подчеркивала, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию.

«Звонила недавно старшей сестре по отцу, она плачет, недавно весь центр города разбомбили. Тяжело, говорит. Я ей предлагала приехать ко мне, у меня есть где пожить, она отказалась. А племянник мой работает врачом, тоже ни в какую. Говорит, мол, справимся», — рассказала Кравченко.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Татьяна Кравченко

Железняк пострадала из-за поддержки СВО

Российская актриса Олеся Железняк, сыгравшая Ларису Буханкину в телесериале «Сваты», рассказала, что после начала СВО в ее жизни произошли заметные перемены. Например, ей отказали в главной роли в одном из проектов из-за поддержки спецоперации на Украине. По ее словам, коллега-актер не захотел работать с ней в кадре.

«Мне говорят: «Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах». Я была очень удивлена: «Как?! Этого не может быть. Почему?» Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: «Из-за твоей позиции», — поделилась актриса.

Название проекта и имя коллеги она раскрывать не стала. Однако призналась, что какое-то время обижалась на актера, но потом отпустила ситуацию.

Позже Железняк призналась, что зрителям не стоит ждать продолжения «Сватов», потому что у съемочной группы начались проблемы в отношениях во время работы над последним сезоном. Некоторые артисты перестали общаться после начала СВО.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Олеся Железняк

Кошмал перестала общаться с россиянами из-за политических разногласий

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая в «Сватах» внучку Женю, оборвала общение с остальными участниками съемок из-за их поддержки СВО. Она заявила, что не хочет разговаривать с российскими коллегами. Старшие члены съемочной группы предположили, что девушке «кто-то промыл мозги», и удивились ее поведению.

Актриса Татьяна Кравченко, например, назвала Кошмал своим «личным врагом». Актриса отметила, что у девушки были дружеские отношения со всеми коллегами по съемочной площадке. Она вспомнила, как Федор Добронравов отвез артистку в больницу, когда та заболела на съемках.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — подчеркнула Кравченко.

Артемьева сменила имидж и продолжает сниматься

Российская актриса Людмила Артемьева, сыгравшая в «Сватах» Ольгу Ковалеву, после окончания проекта сменила имидж. Сейчас актриса носит короткую стрижку и черные волосы.

В настоящее время Артемьева играет как в кино, так и на сцене театра. В августе 2021 года в Сети появились слухи, что звезда «Сватов» завершает карьеру, но это оказалось неправдой.

В прошлом году у Артемьевой также были запланированы проекты «Артек. Большое путешествие» и «Пианистка». В 2023 году вышла картина «Яга».

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