Богомолов назвал пошлой речь Бероева против обязательной вакцинации

Слова актёра Егора Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса — дикость, неадекватность и помутнение. Так заявил НСН режиссёр Константин Богомолов.

Богомолова в речи актёра также возмутило то, что он сравнил вакцинацию с трагедией холокоста.

Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии холокоста. Нацеплять на себя жёлтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву — это и комично, и дико, и глупо, и пошло, — отметил режиссёр.

Богомолов подчеркнул, что в Москве нет обязательной вакцинации, а есть призыв к ней и попытка властей создать в городе безопасные зоны для жителей.

Я здесь не вижу никакой обязательной вакцинации. Конечно, возникает какое-то давление, но это не диктат, — пояснил он.

Режиссёр считает, что государство вынуждено было пойти на такие меры, поскольку в российском менталитете принято надеяться «на авось» и судьбу, а не науку и медицину.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в фильме «Турецкий гамбит» Егор Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Он признался, что сам не делал прививку от COVID-19, хотя некоторые его знакомые и друзья вакцинировались. По словам звезды «Турецкого гамбита», эта тема никогда не была причиной для ссор и споров, однако введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным ограничения всё изменили.