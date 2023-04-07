«Богатым плевать на Россию»: Поляков призвал не продавать квартиру Горького Писатель Поляков призвал отдать петербургскую квартиру Горького под музей, а не продавать за 75 млн

Фото: litfund

Квартира Максима Горького в Санкт-Петербурге

Шестикомнатную квартиру Максима Горького в Санкт-Петербурге надо не продавать за 75 млн рублей, а превратить в музей литератора, предложил в разговоре с NEWS.ru писатель Юрий Поляков. По его мнению, «управленцы, пришедшие в культуру» скорее выкупят помещение для того, чтобы отремонтировать и продать еще дороже.

В нашей культуре фигур, равных Максиму Горькому, не так много и какие-то помещения, связанные с его жизнью и работой, конечно, просто просятся под музей, под мемориал, в свое время так бы и сделали. Но у меня иногда складывается ощущение, что наше государство не очень внимательно относится к проблемам культурного наследия, — сказал писатель.

Он напомнил, что буквально через несколько дней будет 200-летие драматурга Александра Островского, но «никаких особых телодвижений не видно». При этом, считает Поляков, эта дата особенно важна сейчас, когда «разворачивается битва за русский мир, это необходимо».

Писатель уверен, что если государство не понимает, что такое 200 лет Островскому, странно предлагать что-то выкупить. Кроме того, не стоит надеяться, что современные олигархи поступят как их предшественники, оставившие после себя Третьяковскую галерею.

Поэтому никакой нет надежды, что кто-то из этих людей, озабоченных сохранением вкладов в зарубежных банках, что-то купит и подарит народу в лице государства. Такой у нас класс богатых вырос, которым плевать на Горького, Островского и на Россию, — добавил писатель.

Поляков объяснил, что сохранять оптимистичный настрой невозможно при нынешнем отношении к культуре. Он уточнил, что какое-то время был председателем общественного совета Министерства культуры России и видел «поколение управленцев», пришедших в сферу культуры. По словам писателя, они предпочитают зарабатывать, а не вкладывать, а также уверены, что творчество Горького — плод советской идеологии.

Они, конечно, могут купить эту квартиру, но только для того, чтобы ее отремонтировать и продать дороже и тогда это расценят как вклад в развитие отечественной культуры, — сказал Поляков.

Квартиру Максима Горького выставили на торги в аукционном доме «Литфонд».

Ранее стало известно, что скульптуру Эрнста Неизвестного «Кентавр указующий» продали почти за 2 млн рублей. На онлайн-аукционе также выставлялись работы Ильи Репина и Святослава Рериха.