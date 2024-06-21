Богатое наследство Зайцева разворуют? Кто получит все после смерти его сына

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор пережил звездного отца на 13 месяцев. Он скончался 19 июня. Какая судьба теперь ждет Дом моды кутюрье, кто может его возглавить и что будет с наследством Зайцевых — в материале NEWS.ru.

«Егора тяготили сравнения с отцом»

Модельер и подруга Вячеслава Зайцева Марина Синотова в эксклюзивном интервью NEWS.ru вспомнила о встречах с Егором. По ее словам, отец и сын вместе приезжали на показы в Ярославль.

«Зайцев-младший был простым в общении. В нем не присутствовало помпезности и самолюбования, какие могли бы быть в связи с его статусом сына знаменитости. Но он держался очень просто. Никогда не отказывался ни сфотографироваться с поклонниками, ни обсудить новые тенденции в модной индустрии. Хороший в общем парень», — рассказала модельер.

Она напомнила, что сын Зайцева пошел по стопам отца, получив образование в одном из самых престижных профильных университетов в Москве — в знаменитой «Косыгинке» (университет имени Алексея Косыгина. — NEWS.ru). Егор создавал модные коллекции. По мнению Синотовой, до таланта отца «он, конечно, не дотягивал». Подруга кутюрье призналась, что не понимала художественного взгляда Егора.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Вячеслав Зайцев

Она с осторожностью упомянула о периоде, когда отношения между отцом и сыном были натянутыми. По ее мнению, Вячеслав Зайцев не разделял некоторые увлечения Егора, который общался с байкерами и состоял в известном клубе «Ночные волки».

«У меня возникало иногда ощущение, что Егора тяготили сравнения с отцом. Вероятно, это проблема почти всех детей именитых родителей. Это сложное бремя — груз звездной фамилии и отцовских заслуг», — отметила дизайнер. Она считает, что Егор старался максимально дистанцироваться от мира гламура.

Сколько раз был женат Егор Зайцев

Вячеслав Зайцев состоял в официальном браке лишь с мамой Егора. Они прожили вместе девять лет. Далее, как говорит Синотова, кутюрье целиком посвятил свою жизнь творчеству.

Женой Егора Зайцева была Екатерина Ромашкина. Она работала манекенщицей, а последние несколько лет занимает руководящую должность в Школе моделей при Доме моды Зайцева. Дочери Анастасии 16 лет.

«Несколько лет назад на один из показов в Ярославль Егор приехал с девочкой примерно семи-восьми лет. Помню, подошла и спросила его, что за милое создание? Он с огромной гордостью ответил: „Это моя дочь!“», — поделилась Синотова.

От предыдущих отношений у Егора есть дочь Мария. Ей 31 год. Некоторые СМИ называли ее любимой внучкой Зайцева-старшего. В мае 2023 года на прощании с дедом, где присутствовали журналисты NEWS.ru, Мария не подошла к отцу даже поздороваться. По словам Синотовой, между Егором и дочерью «были сложные отношения». Причины семейного раскола собеседнице NEWS.ru не известны.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Егор Зайцев

Кому достанется наследство Зайцевых по закону

Звездный юрист Анна Фролова в беседе с NEWS.ru напомнила, что после смерти кутюрье его имущество досталось Егору Зайцевув: он был единственным сыном, а значит, наследником первой очереди. Других близких родственников у модельера не осталось, а завещание он не написал. Так Егор получил московскую квартиру, загородную усадьбу отца и Дом моды, в котором с 2019 года он был директором.

Теперь после смерти сына Зайцева все имущество, как предположила Фролова, достанется его дочерям и вдове. «Супруга имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе. Остальное распределяется в равных долях между нею и всеми детьми, от всех браков. Однако, к примеру, Дом моды не является совместно нажитым имуществом супругов. Ведь перешел Егору по наследству. А значит, наследственная масса разделяется между наследниками в равных долях», — разъяснила юрист.

Правозащитница предположила, что Зайцев-младший мог оставить завещание. В этом случае его активы будут распределены в соответствие с его волей. Если он отписал все младшей дочери, старшей Маруси придется оспаривать решение Егора через суд, добавила юрист.

Что будет с Домом моды Зайцева

Бывший директор Дома моды Зайцева и один из ближайших друзей кутюрье на протяжение почти 30 лет Николай Головин в беседе с NEWS.ru предположил, что Дом моды, вероятно, умрет.

«Катя — вдова — унаследует. Но она не сможет ничего сделать [поднять Дом моды на достойный уровень]. Да и сам Егор не был талантливым управленцем. Он числился директором с 2019 года — отец назначил. Но не было ни ярких коллекций, ни выдающихся показов», — считает Головин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Он напомнил, что Дом моды является Акционерным обществом (АО) - 80% акций принадлежали Вячеславу Зайцеву, а затем перешли к Егору. Остальные 20% распределены в различных долях между сотрудниками организации. С таким количеством акций у них нет права назначить, к примеру, кризисного управляющего, который бы вдохнул в Дом моды новую жизнь, объяснил Головин.

Он также рассказал об уникальных архивах Зайцева, в которых кутюрье собрал более чем 100-летнюю историю советской и российской моды. По словам бывшего директора, после смерти модельера они исчезли.

«Эти материалы имеют огромную историческую и культурную значимость. Обидно, что их не оценили по достоинству родственники Вячеслава Михайловича. Я полагаю, эти бумаги будут по частям всплывать у частных коллекционеров и ценителей высокой моды. Это бесценные рукописи авторства самого Вячеслава Зайцева», — предположил Головин.

Он выразил опасение, что все наследие мэтра таким же образом может быть утрачено или "разворовано". Синотова тоже переживает за имущество Зайцевых. Она напомнила, что Дом моды находится в самом центре Москвы, где квадратные метры стоят очень дорого. По ее мнению, будет обидно, если здание начнут сдавать в аренду и сделают в нем торговый центр или что-то еще, упразднив АО, которую Вячеслав Зайцев создавал всю жизнь.

Во сколько оценивается наследство Зайцевых

Продюсер Сергей Дворцов был лично знаком с Вячеславом Зайцевым. В разговоре с NEWS.ru он усомнился в отсутствии прибыли у Дома моды, о чем писали СМИ.

Lenta.ru опубликовало доход Дома моды за 2023 год, который, по данным издания, составляет 26 миллионов рублей с чистой прибылью чуть более миллиона.

Дворцов напомнил, что Школа моделей Зайцева также приносит деньги владельцам, поскольку обучение в ней платное, и каждые два-три месяца идет новый набор желающих.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Понятно, что поток учеников идет благодаря имени Славы Зайцева. И это весомая монетизация громкого имени», — подчеркнул Дворцов.

Он считает, что в совокупности наследство Зайцева-старшего может составить около миллиарда рублей.

По мнению Фроловой, вдова Егора Екатерина сможет справиться с управлением Домом моды. «Есть множество примеров, когда после смерти главы семьи русская женщина брала на себя ответственность за общее дело и достигала успеха. Желаю Екатерине сохранить и приумножить наследие великого деда ее дочери», — подчеркнула юрист.

Чтобы определить цену за Дом моды Зайцева, нужна специальная экспертиза, которая оценивает рыночную стоимость компании и ее реальных активов, напомнила эксперт. Она считает, что имя кутюрье тоже дорого ценится, и некоторые "могут заплатить миллионы за возможность прикоснуться" к нему.

Синотова выразила пожелание, чтобы часть помещений Дома моды были отданы под музей имени Вячеслава Зайцева. Как подытожила подруга модельера, несколько экспозиций могли бы посвятить и Егору.

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