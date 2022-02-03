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Блогер рассказал, как ему чуть не ампутировали руку из-за эксперимента

Блогер Монахов заявил, что сильно повредил руку во время эксперимента для YouTube-канала
17:34, 03 февраля 2022
Блогер рассказал, как ему чуть не ампутировали руку из-за эксперимента Фото: vk.com/itsmamix
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Блогер из Новосибирска Максим Монахов, также известный как Mamix, попал в больницу с серьёзным повреждением руки. Он уточнил, что ничего не помнит о том, как попал в реанимацию, пишет «МК в Новосибирске».

Медведь меня не кусал. Всё произошло во время эксперимента, никто кроме меня не пострадал. Я, ничего не помня, оказался в реанимации. Моей маме в первые дни говорили, что может быть ампутация. Сейчас вроде все окей, — рассказал Монахов.

По данным СМИ, блогер перестал выпускать ролики на YouTube-канале ещё с Нового года. Тогда известный по своим творческим экспериментам блогер получил травму руки во время съёмок очередного ролика. Монахов сообщил, что уже несколько недель находится в больнице: он не чувствует свою руку и едва может пошевелить пальцами.

Ранее в Каире избили популярного блогера-путешественника Арсения Котова. Инцидент произошёл после того, как местный житель подумал, что россиянин сфотографировал его жену. После этого полиция заинтересовалась уже другими его снимками, мужчину задержали.

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