Блогер рассказал, как ему чуть не ампутировали руку из-за эксперимента

Блогер из Новосибирска Максим Монахов, также известный как Mamix, попал в больницу с серьёзным повреждением руки. Он уточнил, что ничего не помнит о том, как попал в реанимацию, пишет «МК в Новосибирске».

Медведь меня не кусал. Всё произошло во время эксперимента, никто кроме меня не пострадал. Я, ничего не помня, оказался в реанимации. Моей маме в первые дни говорили, что может быть ампутация. Сейчас вроде все окей, — рассказал Монахов.

По данным СМИ, блогер перестал выпускать ролики на YouTube-канале ещё с Нового года. Тогда известный по своим творческим экспериментам блогер получил травму руки во время съёмок очередного ролика. Монахов сообщил, что уже несколько недель находится в больнице: он не чувствует свою руку и едва может пошевелить пальцами.

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