Близкие Джигарханяна рассказали, как умирал артист

https://static.news.ru/photo/10329c5a-2659-11eb-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Армен Джигарханян на протяжении долгого времени боролся с тяжёлой болезнью. В ночь, когда народный артист СССР умер, врачи пытались спасти его жизнь, но сделать им этого не удалось. Об этом журналистам рассказали друзья и коллеги режиссёра.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На праздновании дня рождения режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей мероприятия.

Друг артиста Артур Согомонян сообщил, что болел Джигарханян серьёзно. Товарищ режиссёра подчеркнул, что его состояние здоровья было плачевным. Врачи пытались спасти артиста, но безуспешно.

По словам Согомоняна, в последнее время Джигарханян находился в клинике из-за обострившихся хронических болезней. Как сказал его друг, в организме артиста возникали необратимые процессы. Сердце Джигарханяна остановилось в 06:00.

Также друзья покойного подчеркнули, что его смерть никак не связана с коронавирусом.

Продюсер Марк Рудинштейн, тоже друживший с актёром, рассказал следующее.

Он сильно болел, а последний год постоянно находился то дома, то в больнице. У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти, — цитирует Рудинштейна издание «Подъём».

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Об этом журналистам рассказал заведующий труппой Московского драматического театра, которым руководил покойный режиссёр, Вячеслав Дьяченко, писал NEWS.ru.