«Близки органикой»: друг Веры Васильевой объяснил симпатию к ней Ширвиндта Киновед Шпагин: симпатия Ширвиндта к Вере Васильевой объясняется их близостью

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народные артисты СССР Вера Васильева и РСФСР Александр Ширвиндт

Народная артистка СССР Вера Васильева и бывший художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт были «похожи органикой» и близки друг другу по-актерски и по-человечески, рассказал NEWS.ru киновед, историк кино Александр Шпагин. По его словам, именно этим объясняется симпатия, которую они всегда испытывали друг к другу.

Веру Васильеву в театре называли солнышком и душенькой. Она ни с кем не ссорилась, ни о ком не говорила дурного — ни в глаза, ни за глаза, всегда выглядела улыбчивой и доброжелательной. Ширвиндт тоже крайне редко с кем-то ссорился. Тем они близки друг другу, — считает киновед.

Эксперт привел цитату народного артиста СССР Анатолия Папанова о том, что актер должен ходить по своей стороне улицы, желательно солнечной, и переходить на другую сторону улицы, крайне осторожно. По его мнению, в этом отношении Ширвиндт шел и идет по жизни на мягких кошачьих лапах и вообще похож на мудрого кота, ни с кем стараясь не конфликтовать и не ссориться.

Васильевой, может быть, мешал видеть подлинную суть жизни солнечный свет — который даже ее ослеплял, она жила в своем солнечном облаке. А Ширвиндт сознательно не впускал и не впускает в свою душу тьму, шел и идет по жизни осторожно и правильно. И вот, пожалуйста, ему тоже под 90 лет и прекрасно выглядит, — отметил Шпагин.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что Вера Васильева запомнится «удивительным оптимистом», красавицей и примером гражданина. Парламентарий подчеркнула, что спектакли и фильмы с участием ушедшей из жизни Васильевой полюбились миллионам зрителей.

Актер Театра Сатиры Александр Воеводин назвал Веру Васильевой прекрасной актрисой, в которую нельзя было не влюбиться. По его словам, актриса прожила достойную жизнь. Воеводин признался, что был рад учиться у Васильевой: она очень помогала, была удивительной, тонкой, нежной и трепетной.