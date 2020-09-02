Близкая подруга Печерниковой рассказала о смерти актрисы

https://static.news.ru/photo/603381aa-ed1b-11ea-bcd5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Печерникова Фото: РИА Новости

Близкая подруга Ирины Печерниковой по имени Нина Давыдова, которая жила с 2000 года вместе с артисткой, рассказала о её смерти в разговоре с журналистами.

По словам женщины, всё произошло мгновенно. В тот трагичный вечер Давыдова и Печерникова сидели на крылечке дома в Ярославской области. Они занимались изготовлением поделок из дерева. Потом артистка с подругой отправились ужинать. Печерникова, как сообщила Давыдова, села за стол — и у неё сразу же произошёл инфаркт. Когда врачи приехали, звезда советского фильма «Доживём до понедельника» была уже мертва.

Врачи в городе Ростов Великий назвали причиной смерти острую сердечную недостаточность.

Хотя на сердце она никогда не жаловалась. Да, она лечилась от онкологии. Каждый год проверялась. В последний раз — в декабре. Всё было нормально. Осенью снова должна была ехать на проверку. 15 сентября она собиралась в Москву на съёмки программы к юбилею Ольги Остроумовой, — цитирует подругу актрисы KP.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживём до понедельника», умерла на 75-м году жизни.