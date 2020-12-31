Близкая подруга Коренева прокомментировала кончину актёра

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Владимир Коренев был не только гениальным актёром, но и удивительным, уникальным человеком, заявила близкая подруга артиста Лариса Лужина.

По её словам, новость о смерти Коренева стала для неё настоящим шоком. Ещё осенью 2020 года она и актёр планировали участвовать в съёмках программы «Идеальный ремонт». Планы нарушила пандемия COVID-19.

Он был необыкновенным, очень хорошим человеком! Такой начитанный, такой эрудированный! Он во всём разбирался! Я Володю вспоминаю, как очень доброго человека, отзывчивого. Очень нежного, с этими удивительными голубыми глазами, которые светились как фонари, — отметила Лужина, слова которой приводит Пятый канал.

Она также выразила соболезнования семье актёра и добавила, что такого яркого человека в современном мире вряд ли найдёшь.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Владимир Коренев оставил достойный след в истории. Его роли запомнятся почитателям его таланта.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. По словам его дочери Ирины, здоровье актёра подкосил коронавирус. Он находился в «красной зоне» в больнице.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Артист пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Наталья Седых, сыгравшая с Владимиром Кореневым в фильме «Дети Дон Кихота», прокомментировала смерть артиста.