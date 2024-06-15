Благодарность США, слова о Путине, Донбасс: как живет Наталья Бочкарева

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Наталья Бочкарева

Актриса Наталья Бочкарева прославилась ролью Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева родилась 25 июля 1980 года в Нижнем Новгороде, окончила Школу-студию МХАТ, служила в МХТ им. А.П. Чехова. Бочкарева дебютировала в кино в 1999 году в картине «Китайский сервиз». В 2006 году актриса была утверждена на главную роль Даши Букиной в сериал «Счастливы вместе». Лента принесла артистке популярность. Затем актриса снималась в картинах «Две девицы на мели», «Ночная смена», «Елки последние», «Бендер: Начало».

Бочкарева сотрудничала с каналом СТБ на Украине. Она вела проект о похудении «Взвешенные и счастливые». В 2015 году актриса окончила в США Высшие курсы сценаристов и режиссеров и сняла мистическую драму «Свободный день».

В 2019 году Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала после того, как полицейские обнаружили у нее кокаин, остановив автомобиль артистки на трассе в Москве. Актриса называла видео с ее задержанием смонтированным. Позднее Бочкарева признала свою вину и раскаялась. Ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Актриса Наталья Бочкарева, обвиняемая в незаконном хранении наркотиков, выходит из зала судебных заседаний в Преображенском суде Москвы

Что известно о личной жизни Бочкаревой

Наталья Бочкарева с 2007 по 2014 год была замужем за адвокатом Николаем Борисовым, который был старше ее на 13 лет. В этом браке родились сын Иван и дочь Мария. По словам артистки, отношения с супругом испортились из-за съемок и гастролей.

В 2021 году Наталья Бочкарева заявила, что состоит во втором браке. Актриса рассказала, что ее супруг Роман — человек непубличный, занимается собственным бизнесом. В апреле 2023 года артистка сообщила о рождении третьего ребенка — сына Александра.

Как Наталья Бочкарева относится к СВО

Наталья Бочкарева поддерживает проведение спецоперации. В программе «Жизнь и судьба» актриса призналась, что из-за своей патриотической позиции подвергалась травле, в том числе за фото на фоне российского флага.

«Это моя страна, в которой я живу. Для меня это нормально. Это моя родина. Люди почему-то странно это расценили. Они вбрасывали мой адрес и призывали приезжать к моему дому, чтобы бомбить, уничтожать. Было очень много жестокости, злобы, вражды. Да и сейчас есть люди, которые скрывают свою позицию. Даже в моем окружении готовы воткнуть нож в спину», — сообщила она.

Бочкарева утверждает, что когда училась в Штатах на режиссерских курсах, мечтала вернуться в Россию.

«Я благодарна Америке за то, что она мне в очередной раз помогла полюбить еще больше свою страну. Я поняла, что американская мечта, демократия — это звучит красиво, но ничего подобного. Там тотальный контроль и практически полное отсутствие чего-то искреннего и человеческого», — сказала Бочкарева.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Наталья Бочкарева с детьми

Чем сейчас занимается Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева после начала спецоперации взяла шефство над кадетским корпусом Александра Захарченко. Также она с коллегами ездит в Донбасс с гуманитарной миссией.

«Хочу сказать большое спасибо президенту Путину, что сейчас можно приехать в Донбасс. Мы заезжали в храм, где помолились Богу и сказали: „Спасибо, что не разбомбили“», — заявила она в интервью YouTube-каналу «Za Донбасс» (телеканал «Юнион»).

Бочкарева продолжает актерскую карьеру. В прошлом году она снялась в продолжении сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины». На настоящий момент снимается в лентах «Бедный олигарх — 3» и «УничтоЖанна».

Читайте также:

«Знайте, что я очень люблю Украину»: как живет актер Виктор Логинов

Королевская семья Британии: последние новости, заявление Миддлтон о раке

SHAMAN: последние новости 15 июня, премия МУЗ-ТВ, ответ на критику Киселева