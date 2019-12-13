https://static.news.ru/photo/902f614c-1db6-11ea-8523-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское музыкальное издание Billboard назвало женщину десятилетия.

Обладательницей почётного титула стала певица Тейлор Свифт, сообщается на сайте журнала.

Спасибо за великолепное, безрадостное, растерянное, иногда одинокое, но в основном золотое десятилетие. Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Мне очень повезло быть с тобой, большое спасибо, — сказала артистка.

По её словам, многие связывали её успех с продюсером Скутером Брауном, с которым она сотрудничала. Она добавила, что некоторые слушатели считали, будто кто-то пишет песни за неё, хотя на деле это не так.

Как писал NEWS.ru, журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Верхнюю строчку издание отдало американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт.