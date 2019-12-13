Американское музыкальное издание Billboard назвало женщину десятилетия.
Обладательницей почётного титула стала певица Тейлор Свифт,
Спасибо за великолепное, безрадостное, растерянное, иногда одинокое, но в основном золотое десятилетие. Для меня большая честь быть здесь сегодня вечером. Мне очень повезло быть с тобой, большое спасибо, — сказала артистка.
По её словам, многие связывали её успех с продюсером Скутером Брауном, с которым она сотрудничала. Она добавила, что некоторые слушатели считали, будто кто-то пишет песни за неё, хотя на деле это не так.
Как писал NEWS.ru, журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Верхнюю строчку издание отдало американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт.
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