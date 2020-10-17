Библиотекарь посоветовала книги для чтения с детьми разных возрастов

https://static.news.ru/photo/f02644ea-108f-11eb-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Сотрудница московской библиотеки № 250 Лариса Робенкова рассказала, какие книги могут увлечь ребёнка сильнее, чем смартфон или планшет.

Она посоветовала читать с малышами книги японского писателя Кадзуо Ивамуры «14 лесных мышей». Эти произведения рассказывают о многочисленном мышинном семействе, которое состоит из папы, мамы, бабушки, дедушки и 10 мышат. Серия включает в себя 12 книг. Они имеют много ярких иллюстраций, который заинтересуют маленьких детей.

Примечательно, что в 1983 году Ивамура получил премию Japan Picture Book Award за первую книгу серии.

С малышами также можно разучивать стихи. Для этого подойдёт сборник поэтессы Риммы Алдониной, где рассказывается про рыб, животных и необитаемый остров.

Младшеклассников заинтересует книга Ирины Даниловой «Бабушка, что такое зависть?». Главными героями книги являются мудрая бабушка и её внук Андрюша, которого мама и брат не взяли в путешествие. Пожилая женщина помогает ребёнку справиться с чувством зависти.

С более старшими детьми рекомендуется прочитать книгу «Я кот» народного артиста России Сергея Юрского, которая входит в серию «AnimalBooks. Занимательная зоология». В ней рассказывается много интересного про семейство кошачьих. Подростков порадует книга Тамары Крюковой «Блог Кото-сапиенса». Она является продолжением «Дневника Кото-сапиенса». Главный герой книг — кот Барсик. Эти произведения читаются легко.

Для подростков также подойдёт книга Алины Бронски «И про тебя там написано». Она научит школьников находить выходы из тупика, помогать друг другу и делать жизнь лучше, сообщает «Москва 24».

NEWS.ru писал, что композитор Юрий Лоза дал совет, как отучить детей от Интернета. По его словам, можно вырастить грамотное и любящее литературу поколение, если ограничить скорость доступа к Сети до минимума.