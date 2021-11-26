«Безумие какое-то»: Прилепин высказался об опасности революции в России

Писатель, политик, заместитель худрука МХАТа им. Горького Захар Прилепин в беседе с NEWS.ru высказал мнение о том, из-за чего в России может начаться революция и согласится ли он возглавить её. Прилепин перечислил сразу несколько опасных триггеров для массовых волнений в стране: введение QR-кодов, «безумный» уровень бедности, резкий рост цен, продовольственный кризис и другие.

Сегодня вечером нет, невозможна [революция в России], а в целом, конечно же, степень раздражения в огромных массах населения более чем велика. У нас, по-моему, почти 20 млн человек живут за чертой бедности, то есть население европейской страны целиком нищее. И при этом у нас есть миллиона полтора-два сверхбогатых. Безумие какое-то, — признал писатель.

Захар Прилепин рассказал, что может спровоцировать массовые волнения в России. По его мнению, опасность революции в стране не купирована, а представляет вполне реальную угрозу для стабильности государства.

QR-коды... Завтра ещё что-нибудь случится: вырастут цены на хлеб, шахтёрский или сельскохозяйственный кризис. Вдруг в Москву приезжают семь миллионов человек и начинают её шатать. Я не скажу, что эта опасность купирована — она, безусловно, есть, — отметил Прилепин.

При этом писатель подчеркнул, что считает сценарий, подобный Майдану, крайне нежелательным для России. Он признался, что не видит себя лидером революции.

Я могу возглавить контрреволюцию. Вот за это взялся бы. Когда появляется условный Турчинов, или Порошенко, или ещё какая-нибудь сволочь в России и говорит, что я несу вам свободу, — конечно, я возглавлю контрреволюцию. Конечно, такие люди не должны прийти ко власти в России, — заявил политик.

Ранее Захар Прилепин раскрыл в беседе с NEWS.ru причину ссоры с Эдуардом Лимоновым. Он рассказал, что входил в число потенциальных преемников политика, однако не стал им из-за конфликта с Лимоновым незадолго до его смерти. По его мнению, причиной ссоры стала «страшнейшая обида» Лимонова на то, что Прилепину, в отличие от него, удалось добиться политической легализации.