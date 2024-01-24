Безруков рассказал о своем отношении к похвале Безруков назвал работу важнее похвалы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Сергей Безруков признался, что работа на сцене и в кино для него важнее похвалы. В разговоре с Пятым каналом артист отметил, что испытывает неудобство, когда «говорят дифирамбы». По словам артиста, причина такого отношения заключается в воспитании.

Вы знаете, когда говорят дифирамбы, ну, неудобно как-то. Я работаю, и для меня самое главное — это работа на сцене и в кино, — уточнил актер.

Безруков также надеется, что его можно считать скромным человеком. Артист подчеркнул, что именно это качество в нем воспитывали родители.

Безруков до этого назвал честность главным принципом в профессии артиста. Он отметил, что актеру также необходимы физическая подготовка и терпение. По его словам, артисты должны «тратиться» на сцене и в кадре. Безруков уточнил, что профессиональные актеры отличаются от любителей умением «погружаться» в своего героя и «проживать» его.

Актер Никита Кологривый ранее признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отметил, что Василия Шукшина нельзя сравнить с современными артистами. Кологривый подчеркнул, что хочет оставаться близким к народу, чтобы зрители принимали его «за своего».