Безруков назвал главный принцип в профессии артиста Безруков назвал честность главным принципом в профессии артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков в разговоре с ТАСС назвал честность главным принципом в профессии артиста. Он отметил, что актеру также необходимы физическая подготовка и терпение. По его словам, артисты должны «тратиться» на сцене и в кадре.

Правда, правда и ничего, кроме правды. Я считаю, что обманывать зрителя безнравственно. Тратиться очень важно, тратиться на сцене, в кадре. Тратиться. Речь о душевной затрате, сердечной. И о здоровье, если уж говорить прямо, — пояснил актер агентству.

Безруков отметил, что профессиональные актеры отличаются от любителей умением «погружаться» в своего героя и «проживать» его. По его мнению, актеру также необходимы физическая подготовка и терпение.

Знание текста — раз, потом огромное количество дублей или одна и та же эмоция, которую проигрываешь в течение всего дня. Весь съемочный день, допустим, снимают сцену трагедии, и ты должен постоянно находиться в этом состоянии. Весь день. Это тяжело, физически тяжело. Поэтому, когда начинаешь раскладывать эту профессию на составляющие, понимаешь, что не все так просто, — подчеркнул Безруков.

21 октября 2023 года на Первом канале был показан документальный фильм «Чье сердце бьется громче», созданный к юбилею актера. Картина содержит бэкстейджи со съемочных площадок 10 фильмов, кадры репетиций различных спектаклей, хронику театра и видео из семейного архива, в том числе восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Безруковым. Режиссером картины стала супруга актера Анна Матисон. Она признавалась, что не могла быть объективным и холодным наблюдателем в этой истории.