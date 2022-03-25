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Бездомный гений: 140 работ художника Анатолия Зверева собрали в Москве
Культура

Бездомный гений: 140 работ художника Анатолия Зверева собрали в Москве

11:35, 25 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В столичном музее AZ работает выставка «Я люблю Зверева», посвящённая 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). В шести частных коллекциях кураторы отобрали около 140 живописных и графических работ, большая часть из которых никогда не выставлялась прежде. Увидеть экспонаты можно до 29 мая.

Анатолий Зверев, ушедший в возрасте 55 лет, вёл бездомный образ жизни, но при этом стал одним из самых известных в мире художников-авангардистов. Первая зарубежная персональная выставка Зверева состоялась в 1965 году в парижской галерее Motte, в 1957-м его гравюры экспонировались на Молодёжной выставке в Москве, устроенной к VI Международному фестивалю молодёжи и студентов. В 1961 году три акварели кисти Анатолия Зверева приобрёл Нью-Йоркский музей современного искусства.

Творческое наследие художника Анатолия Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Фото картин и рисунков, представленных на выставке «Я люблю Зверева», — в галерее NEWS.ru.

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставку сопровождает одноимённый фильм режиссёра Елены Лобачевской. Кинокартина, посвящённая художнику, специально подготовлена для Музея AZ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Я люблю Зверева», приуроченная к 90-летию легендарного московского художника

Сергей Булкин/NEWS.ru

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