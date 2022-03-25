Бездомный гений: 140 работ художника Анатолия Зверева собрали в Москве

В столичном музее AZ работает выставка «Я люблю Зверева», посвящённая 90-летию художника Анатолия Зверева (1931–1986). В шести частных коллекциях кураторы отобрали около 140 живописных и графических работ, большая часть из которых никогда не выставлялась прежде. Увидеть экспонаты можно до 29 мая.

Анатолий Зверев, ушедший в возрасте 55 лет, вёл бездомный образ жизни, но при этом стал одним из самых известных в мире художников-авангардистов. Первая зарубежная персональная выставка Зверева состоялась в 1965 году в парижской галерее Motte, в 1957-м его гравюры экспонировались на Молодёжной выставке в Москве, устроенной к VI Международному фестивалю молодёжи и студентов. В 1961 году три акварели кисти Анатолия Зверева приобрёл Нью-Йоркский музей современного искусства.

Творческое наследие художника Анатолия Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Фото картин и рисунков, представленных на выставке «Я люблю Зверева», — в галерее NEWS.ru.