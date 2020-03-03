Британка Пейдж Гринуэй, ставшая звездой документального фильма Би-би-си, покончила с собой. 23-летнюю девушку нашли мёртвой в своей квартире.
В течение семи лет Гринуэй была бездомной. В 2017 году она стала героиней документального фильма под названием «Любовь и наркотики на улице»,
Мать погибшей рассказала, что успех дочери позволил ей найти работу распространителя косметики. Девушка пыталась отправиться на службу в армию и выучиться на парикмахера. В 2020 году она планировала начать свой бизнес.
Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.
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