https://static.news.ru/photo/6ac51cbc-5d49-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Global Look Press

Британка Пейдж Гринуэй, ставшая звездой документального фильма Би-би-си, покончила с собой. 23-летнюю девушку нашли мёртвой в своей квартире.

В течение семи лет Гринуэй была бездомной. В 2017 году она стала героиней документального фильма под названием «Любовь и наркотики на улице», напоминает Daily Mail. Она оказалась на улице из-за проблем с психическим здоровьем и плохих отношений с матерью. В шоу Гринуэй стала одной из самых популярных героинь.

Мать погибшей рассказала, что успех дочери позволил ей найти работу распространителя косметики. Девушка пыталась отправиться на службу в армию и выучиться на парикмахера. В 2020 году она планировала начать свой бизнес.

Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.