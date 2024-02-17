Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Елена Перова

Актриса, музыкант и телеведущая Елена Перова в последнее время пропала из поля зрения СМИ. Чем она занимается сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Перова

Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье: отец играл на кларнете, мать — на фортепиано. Сводный брат от первого брака матери — телеведущий Сергей Супонев, трагически погибший в 2001 году в аварии на снегоходе. Именно он привел Перову в вокально-хореографический коллектив «Детский мир».

Во время занятий в «Детском мире» будущая звезда познакомилась с Настей Макаревич и Изольдой Ишханишвили. Девушки подружились и вскоре образовали группу «Лицей». В 1993 и 1994 годах коллектив выходил в финал телевизионного фестиваля «Песня года».

Перова была частью группы до 1997 года, пока не попала в программу «Щас спою». По условиям контракта ей нельзя было совмещать «Лицей» с другими проектами.

«В „Лицее“ мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспоминала она.

С 1998 года Перова начала петь в группе «Амега». Затем она создала собственный проект «Перья».

В 2003 году исполнительница участвовала в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».

Также Перова снималась в кино. Она играла в картинах «В движении», «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Елена Перова

Что известно о личной жизни Перовой

Елена Перова была замужем один раз — за сыном министра. Пара была вместе полтора года.

Родителям супруга не понравилось, что она вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество Перова выбрала карьеру и развод.

Сейчас артистка не афиширует личную жизнь. Известно, что она не замужем. Детей у 47-летней певицы тоже нет.

При этом Перова утверждала, что у нее есть возлюбленный. По словам артистки, семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.

Какие трагедии случались в семье Перовой

В 2001 году трагически погиб брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе. Ему было 38 лет.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — рассказывала Перова.

По данным СМИ, из-за трагедии у артистки начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали сотрудники полиции за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В 2013 году актриса врезалась в стоявшую на обочине машину, в ее крови обнаружили алкоголь. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, однако спустя год вновь поймали пьяной за рулем.

В том же 2013 году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.

Чем Перова занимается сейчас

В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Елена Перова

«Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя, — мы идем на игру», — комментировала исполнительница.

В последнее время она пропала из публичного пространства. По информации StarHit, певица часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, связанную с IT.

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