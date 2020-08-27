«Бездарно»: Геннадий Орлов разнёс сериал об Эдуарде Стрельцове

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Спортивный комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов раскритиковал сериал «В созвездии Стрельца» о судьбе нападающего московского «Торпедо» и сборной Советского Союза Эдуарда Стрельцова. Сюжет фильма он назвал выдуманным, а работу актёров — бездарной.

Хорошо знаю Валерия Баринова. Замечательный актёр, но Хрущёва играет бездарно. И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда! — заявил он в эфире «ГСО Live» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Орлов признался, что особенно обидно ему за Никиту Симоняна. Он, по его словам, был замечательным футболистом, однако авторы фильма всё переврали.

Ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то ещё звонил. Тогда в футболе вообще этого не было. Да и сейчас такого тоже нет. Вот позвонит Путин и скажет: «Поставьте этого играть!» Вы что, думаете, его поставит Черчесов? Нет. Если уважает себя, как тренера, никогда не поставит, — уточнил он.

Орлов отметил, что Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован, и тренер вынужденно поставил играть Симоняна. Что касается медали, то Симонян, которому 12 октября исполнится 94 года, лично подтвердил, что отдавал её Стрельцову с словами «Эдик, ты столько сыграл».

В кино эту фразу оставили, но всё остальное... Придумали с этим изнасилованием. Всё придумано. Ужасно, неприятно, — заключил Орлов.

Сериал «В созвездии Стрельца» показывает Первый канал. Он рассказывает о жизни футболиста московского «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, которого играет Дмитрий Власкин. На самом взлёте своей карьеры он был обвинён в изнасиловании и провёл шесть лет в тюрьме.

4 февраля 1963 года было принято решение освободить Стрельцова условно-досрочно. А в 1965 году он вернулся в большой футбол и помог «Торпедо» выиграть чемпионат СССР. Кроме того, в том же году он вернулся в состав сборной. В 1968 году — выиграл в составе «Торпедо» Кубок СССР, писал NEWS.ru.