«Бездарная выскочка» нужна всем: Бузова прогнула под себя культуру

Ещё на заре певческой карьеры Ольге Бузовой, тогда просто одной из многочисленных экс-участниц телепроекта «Дом-2», прочили провал, а музыкальное сообщество смотрело на неё волком, называя «бездарной выскочкой». Теперь коллеги по сцене стали благосклоннее — Бузова сидит в жюри музыкальных конкурсов, выступает на «Новой волне» вместе с Димой Биланом и в целом всё выглядит так, что она добилась признания профессионалов. Сейчас певица штурмует новые сцены — театров, где вновь сталкивается с критикой корифеев, которая её, кажется, задевает не слишком. Она привычно идёт напролом, будто не замечая препятствий.

Как Ольге Бузовой удалось сделать карьеру на ТВ, в театре и в шоу-бизнесе, добиться признания коллег и что ждёт её впереди — в материале NEWS.ru.

«Бузова — апофеоз того, чего не должно быть в музыке»

В далёком 2004 году в 18-летнем возрасте Ольга Бузова впервые попала на проект телеканала ТНТ «Дом-2», где участники «строили любовь». Представляясь, Бузова объяснила, что главное для неё — образование, поскольку «быть красивой — недостаточно». Уже тогда можно было заметить амбиции юной блондинки.

Может быть, конкурсы красоты не для меня? Может, надо брать другие ноты? Вокальные, например, — размышляла она в одном из выпусков проекта о своей карьере.

На телепроекте она впервые пробует себя в музыке, выступая с номерами и демонстрируя свой голос. Однако оценить её успехи по-настоящему зрители смогут лишь спустя годы. Проделав долгий путь от участницы проекта до ведущей, Бузова завоевала телевидение, а затем, с развитием соцсетей, стала одним из наиболее популярных блогеров. Уже тогда Бузова обратила взор в сторону музыкальной индустрии, где назревало сопротивление — представители сцены не спешили считать своей юную певицу без образования и выдающегося таланта.

Я в своё время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала. Она мне хорошо известна. Это раз. Во-вторых, мне очень печально, что сегодня освещают музыкальную жизнь не специалисты-музыканты или хотя бы люди, которые так или иначе исследуют историю событий в музыкальной индустрии, а все, у кого есть компьютер и кто знает, как там тыкнуть мышкой. Они все такие же специалисты, как Бузова — вокалистка, — рассказывал в беседе с NEWS.ru российский продюсер Бари Алибасов.

До сих пор творчество Бузовой жёстоко высмеивается в социальных сетях: её называют «апофеозом всего, чего не должно быть в музыке». Однако число фанатов певицы превышает число хейтеров.

Сейчас вход в музыку стал довольно дешёвым. Если раньше вам нужно было музыкальное образование, умение играть на инструментах, деньги, чтобы пойти в студию и записать песню (ведь это очень недешёвое удовольствие), сейчас с помощью телефона можно сделать более-менее сносный трек, который зазвучит в соцсетях и, возможно, будет иметь резонанс. Технологии позволили людям заниматься этим. Это не значит, что кто угодно может стать звездой. Потому что в день в рунет выливается около тысячи музыкальных треков. Уши свернутся это слушать, чтобы выловить какую-то изюминку. Поэтому стать сейчас музыкальной звездой — всё равно, что выиграть в казино. Но кто-то выигрывает, — объяснил NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

Иными словами, Бузова выиграла в казино, оказавшись в числе самых востребованных российских звёзд. Но всё ли так просто, как кажется на первый взгляд?

Две главные причины успеха Бузовой

Ольга Бузова Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Легостаев отметил: Ольга Бузова благодаря своему авантюризму бросается в любые проекты, не особо задумываясь, что в итоге из этого выйдет. Критик подчеркнул — в настоящее время успех имеют люди, которые строят карьеру не на творческих методах, а благодаря подписчикам. Легостаев отказался давать этому оценку, однако предположил, что в результате может накопиться «невероятное количество шлака» в мировой Сети.

Поп-музыка — это такая очень социальная вещь. То есть она является тем, что от неё ожидают. Поп-музыка не в отрыве от нас и от нашей жизни. Ольга — типичный представитель новой развлекательной экономики. Она сделала себе невероятную карьеру: сначала как участница телешоу, потом как блогерша, светская львица, и потом, в контексте того, что многие звёзды пытаются делать карьеру на «360 градусов», объять всё, что можно: песни, съёмки в кино, выступления на театральной сцене, выпуск коллекции одежды, парфюмерии... И она пытается делать то же самое, её сложно в этом винить, — заявил Легостаев.

По мнению критика, в поп-музыке нет необходимости обладать исключительным певческим талантом. Для успеха в этой сфере достаточно двух факторов: хитов и харизмы, чем Бузова располагает в избытке.

Как закончится театральная карьера Бузовой

Феноменальному развитию звёздной карьеры Бузовой, как полагают специалисты, помогла и большая команда работающих у неё профессионалов. Это в интервью NEWS.ru отметил Народный артист России, театральный режиссёр Андрей Житинкин.

Она популярна у молодёжи, потому что им всем кажется, что можно из провинции попасть в Москву и сделать вот такую фантастическую карьеру, как у Бузовой. Но я могу сказать как режиссёр: это всё только кажется! Она играет в эту лёгкость, на самом деле это огромный труд. И это не случайность, ей очень помогали, у неё огромный штат, продюсеры. И никакие мальчики или девочки не попадут в Москву и такую карьеру не сделают, — заметил Житинкин.

Режиссёр отметил способность Бузовой преодолевать любые преграды на пути к цели, её бизнес-жилку и отсутствие комплексов.

Андрей Житинкин вспомнил работу Бузовой на сцене театра МХАТ в постановке «Чудесный грузин» и отметил, что ей «не помешало бы образование». При этом Житинкин подчеркнул: в свои постановки певицу он приглашать бы не стал. Режиссёр уверен: Ольгу Бузову использовали исключительно ради привлечения внимания, а та, в свою очередь, по неопытности могла не понять этого.

Я как профессионал вижу, что она без образования. Это понятно. Но из-за того, что у неё очень большая практика выступлений, ведения всяких корпоративов и ещё бог знает чего, конечно, она держится свободно. Сейчас ситуация складывается так, что ей даже не надо обижаться, что её подставили. Подставили в каком смысле: им нужен был пиар для такой плохой пьесы. И взяли Бузову, поскольку у неё огромное количество подписчиков. Они это не скрывали, даже дирекция театра, что совсем обидно для нас, профессионалов. Они откровенно заявили, что хотели «словить хайп» и добились этого. Сами же открыли свои козыри, — сказал режиссёр.

По словам Житинкина, даже не у всех профессиональных актёров хватает смелости выходить на сцену театра, поскольку работа в кино сильно отличается от сценической деятельности. В своё время к сцене тянуло и актёра Алексея Баталова, который в конце концов сказал Житинкину: «Нет, знаете, я всё-таки в театре не буду играть, потому что это не моё, я очень волнуюсь. И сразу станет видно, что я в театре не работал никогда».

Даже гениальный Баталов испугался, — подчеркнул Житинкин смелость Бузовой.

Режиссёр отметил: Бузова обладает медийностью, а не талантом, и умеет поддерживать вокруг себя шум. По словам Житинкина, певица намеренно создаёт скандалы, как в случае с телеведущим Дмитрием Губерниевым. Благодаря этому ею интересуются не только зрители, но и те представители сферы культуры, которые хотят использовать популярность Бузовой в своих целях. По мнению режиссёра, Ольга продолжит двигаться в заданном направлении и скоро может начать сниматься в сериалах и кино, какой бы «бездарной» в чьих-то глазах ни была.