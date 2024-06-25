«Бесконечный страх»: брат Хаматовой рассказал о причинах бегства из России Брат Чулпан Хаматовой завил, что не смог жить в России из-за постоянного страха

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Шамиль Хаматов

Брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль в интервью телеканалу «Настоящее время. Балтия» завил, что покинуть Россию и переехать в Латвию его заставили «бесконечный страх, невозможность терпеть глумление и высказывать свою точку зрения». По словам актера, ему было страшно не только за себя, но и за своего ребенка, который по мнению актера должен расти «в свободной стране». Ранее Хаматов был ведущим артистом в московском театре «Современник».

Невозможно находиться в бесконечном страхе. Когда ты просто не можешь высказать свою точку зрения, а твой визави просто глумится над тобой... А ты ничего не можешь ему сказать, это ужасно. Твое чувство собственного достоинства начинает скукоживаться. Находиться в этом очень страшно. Страшно не только за себя, у меня есть ребенок. Я хочу, чтобы он рос в нормальном, не марширующем обществе, — заявил Хаматов.

Также Хаматов признался, что не видит своего будущего в России и не знает, что должно произойти, чтобы он захотел вернуться назад. По его словам, ему было бы трудно общаться с соотечественниками, которые поддержали СВО.

Внутри себя я не вижу своего будущего там [в России]. Недавно я начал формировать свой образ будущего и понимаю, что я оторвался в каком-то смысле от дома. Даже если все прекратится в какой-то волшебный момент, все равно это из тебя никуда не исчезнет. Люди, которые поддерживают это все... Поменять само общество так резко невозможно, — добавил Хаматов.

Ранее сообщалось, что Хаматову, покинувшую Россию после начала специальной военной операции, уволили из театра в Риге из-за низкого интереса публики к спектаклям, где она играла. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он подчеркнул, что никакого политического преследования артистки в этом не замешано.Он также отметил, что считает Хаматову плохой актрисой, которую продвигали по внетворческим причинам. По его словам, из нее сделали «искусственную звезду в России», которая в настоящий момент гаснет.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что на Западе больше не дадут работать артистам, уехавшим из России и критиковавшим СВО. Он выразил мнение, что звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.