«Берёшь чемодан — и в Польшу»: Запашный призвал «заткнуть рот» критикам РФ Народный артист РФ Запашный призвал «пожёстче затыкать рот» критикам спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный назвал звёзд, покинувших Россию на фоне специальной военной операции, «пассажирами, которые должны молчать». В разговоре с NEWS.ru он призвал «пожёстче затыкать рот» тем, кто, находясь за рубежом, критикует свою страну и её действия на территории Украины.

Да, определённые певцы уехали. Но кто-то критикует государство и тут же ведёт программу по телевизору. Хотя на мой характер, я бы гораздо жёстче реагировал бы на всё. Я считаю, что все эти пассажиры должны молчать. Я бы затыкал им рот пожёстче, чтобы не раскачивать ситуацию, чтобы ребята на фронте чувствовали поддержку. Я бы создавал определённую ауру, чтобы общий эмоциональный фон был несколько другой. Если что-то не нравится — берёшь чемодан и уезжаешь петь в Польшу, Латвию, куда угодно, — заявил Эдгард Запашный.

Ранее Запашный рассказал NEWS.ru, что уехавший из России юморист Максим Галкин был близок к правительству, а один из вице-премьеров приходил к артисту на день рождения в гости.

На днях стало известно, что блогер Гаспар Авакян обвинил Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Как выяснил NEWS.ru, он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях.

22 июня Авакян сообщил о получении уведомления о том, что ГУ МВД по Ростовской области в ходе проверки выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и передало обращение блогера в Следственный комитет. Авакян рассказал NEWS.ru, почему он написал заявление в полицию на Галкина и какого наказания ждёт для артиста.