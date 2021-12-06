Бэнкси продаст трафарет своего граффити ради превращения тюрьмы в арт-центр

Бэнкси продолжает бороться за превращение в арт-пространство здания Редингской тюрьмы, известной во всем мире благодаря писателю и поэту Оскару Уайльду. Для этого художник намерен продать на аукционе трафарет своего граффити «Творческий побег», пишет портал Business Insider.

Сообщается, что художник намерен продать трафарет за 13 млн фунтов стерлингов и направить эту сумму на выкуп здания тюрьмы у Минюста Великобритании. Сейчас трафарет экспонируется в одном из музеев Бристоля.

Ещё три с небольшим миллиона за тюрьму готов заплатить Редингский муниципальный совет, собирающийся открыть там художественный и культурный центр. Эту идею публично поддержали известные актёры Джуди Денч, Кейт Уинслет, Натали Дормер и Кеннет Брана. В Минюсте инициативу Бэнкси пока не прокомментировали.

Ранее Бэнкси нарисовал на стене Редингской тюрьмы человека в тюремной робе, который спускается со стены на верёвке, связанной из простыней. Ближе к земле верёвка превращается в лист бумаги, тянущийся из печатной машинки. Своё произведение Бэнкси назвал «Творческий побег».

Заключённым Редингской тюрьмы в графстве Беркшир был осуждённый за гомосексуализм британский поэт и драматург Оскар Уайльд (1854–1900), после освобождения написал «Балладу Редингской тюрьмы». Она стала одним из самых известных его произведений.